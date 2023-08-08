Украинцы просят присвоить звание Героя Украины посмертно Романенко Павлу: как подписать петицию

Супруга погибшего военного разведчика Романенко Павла зарегистрировала петицию при присвоении звания Героя Украины посмертно. Он воевал за Украину с 2014 года, был участником Революции Достоинства и героически погиб 24 мая 2022 в Изюмском районе Харьковской области.

Что известно о герое и как подписать петицию – читайте ниже.

Романенко Павел Сергеевич был младшим сержантом, занимал должность старшего наводчика и разведывательного взвода, разведывательной роты 95 ОДШБр ДШВ ВСУ.

Был активным участником Революции Достоинства, а в 2014 году пошел добровольцем защищать Украину в составе 11-го батальона территориальной обороны "Киевская Русь". Участвовал в АТО/ООС, участник боевых действий, ветеран войны.

После демобилизации проходил службу в полку особого назначения "Миротворец" Национальной полиции в Киевской области. В 2018-2019 годах являлся инструктором по личной безопасности тренингового центра Нацполиции.

В 2019 году снова вернулся в ВСУ и служил в 131 отдельном разведывательном батальоне. В октябре 2020 года подписал контракт с 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, ДШУ ВСУ, потому что всегда мечтал быть десантником. Позывной – "Кандагар".

Павел Романенко погиб за Украину (Фото: архив жены)

За 8 лет войны прошел самые горячие точки Донецкой и Луганских областей: Дебальцево, Славянск, Авдеевка, Краматорск, Зайцево, Счастье, Майорск, Северодонецк, Широкино, Красногоровка, Троицкое, Павлополь, Марьинка, Торецк, Чернухино, Фащивка, Камянка, Долина и Довгеньке.



За образцовую службу в ВСУ и Нацполиции был награжден многочисленными грамотами и медалями.



В конце октября 2021 года Романенко Павел вместе с бригадой снова отправился на ротацию в ООС. С 24 февраля 2022 находился на первой линии столкновения и сдерживал наступление врага в Донецкой области.



В начале марта 2022 года бригада была переброшена на Харьковское направление, где сдерживали наступление врага и держали оборону в н.п. Долина, Камянка и Довгеньке.





Павел Романенко погиб за Украину (фото: архив жены)

В одном из выходов рота попала в засаду с противником и отходя оказались на минном поле, но Павел не побоялся, и принял на себя командование и вывел побратимов через минное поле, все вернулись живыми и невредимыми. Поскольку он был специалистом и специалистом по разминированию первого равна по квалификации "специалист 3 класса, ВОС 166 – сапер".

24 мая 2022 года Павел Романенко погиб в ходе оборонного боя подразделений бригады с противником, от российского артобстрела вблизи н.п. Довгеньке, Изюмского района, Харьковской области.

4 июля 2022 г. Указом Президента Украины Романенко Павла Сергеевича был награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно). Похоронили Героя на Лесном кладбище в Киеве.





Павел Романенко погиб за Украину (фото: архив жены)

Дома его ждала жена и малолетняя дочь Ксения.

"За верность военной присяге, патриотизм, за героизм проявленный в борьбе с оккупантами, прошу Вас Господин Президент Украины рассмотреть петицию о присвоении моему мужу почетного звания Герой Украины (посмертно) Романенко Павлу Сергеевичу, младшему сержанту, ведущему разведчику ОДШБр ДШВ ВСУ", - пишет жена погибшего героя.

Подписать петицию можно по этой ссылке.

На сбор осталось всего 9 дней и сейчас есть только 11 500 из необходимых 25 000 подписей.