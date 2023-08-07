"Спасла сотни жизней". На фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева "Молния"

На фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева, известная под позывным "Молния". За время своей службы девушка спасла сотни жизней украинских военных. За заслуги перед Украиной ее наградили почетным нагрудным знаком "Стальной крест".

Что известно о Дарии "Молнии"

Девушка была родом из Сум, но в последние годы проживала в Киеве. Образование получила в Сумском государственном университете.

Впервые пришла в армию в 2019 году из чувства долга сделать что-то важное для страны. Дарья закончила курс для боевого медицинского персонала, а за ее скорую реакцию получила позывной "Молния".

После начала полномасштабной войны она присоединилась к территориальной обороне Киева и принялась обучать других боевой медицины. Для нее было важно, чтобы на поле боя ее видели не только как женщину, но и как "гражданку этой страны".

"Я не могла просто остаться дома, потому что я солдат, сержант, боевой медик, и мне нужно защищать эту страну", - рассказывала женщина.

Дарья также раньше работала в 24-й отдельной механизированной бригаде. В 2023 году Дарию наградили почетным нагрудным знаком "Стальной крест".

Дарья впервые ушла в армию в 2019 году (фото: facebook.com/ariana.von.stahl)

Воспоминания друзей о Дарии

Друзья и знакомые оставляют посты с сочувствием на странице Дарии.

"Прочитал, что погибла Даша, Молния. Одна из самых ярких и крутых боевых медиков, с кем я общался за эти 1,5 года. Невыразимо грустно. Светлая память", - написал волонтер Юрий Кубрушко.

"Ты любила свою работу. Но какая же это работа, ты сама говорила, что это призвание. Ты была во всем, за что бралась, - лучшей. И ты такая перфекционистка. Ты любила своих побратимов и рассказывала о ваших боевых выездах. Ты спасла сотни людей. Ты так упорно стремилась к победе и я была уверена, что мы отпразднуем это вместе. Ты такая сильная. Такая искренняя. Такая настоящая. Ты и есть огонь", - написала подруга Влада Думенко.

"Трудно, когда погибают те, кого знал. Хотя я ее почти не знала. Но когда погибают девочки - это страшно как тяжело, друзья. И ничего уже не поделаешь, хочется хотя бы иметь возможность сказать: "Я ее знала. Она была невероятной" , - написала военный волонтер Диана Макарова.

Пока детали гибели Дарьи, а также время и место прощания с ней - не сообщают.

Дарию на фронте знали под позывным "Молния" (фото: facebook.com/ariana.von.stahl)