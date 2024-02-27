Украинцы вспомнили, кто им позвонил первым 24 февраля 2022 года (видео)

24 февраля 2022 почти каждый украинец проснулся от взрывов и получил звонки от тех, кому важен, но у каждого из нас это разные люди, родители, дети, друзья и т.д.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос на платформе Свои. Кривой Рог.
24 февраля 2022 года утро украинцев началось с известия о начале войны, кто-то проснулся от взрывов, кто-то от будильника, а кто-то от звонка. В то страшное утро нам звонили те, для кого мы очень ценны, чтобы сказать, что в стране началась война или узнать, каковы обстоятельства.
На самом деле вспоминать то утро - это как давить на рану, которая не может зажить годы и напоминает о себе каждый раз, как только об этом идет речь. Но в опросе украинцы искренне ответили на вопросы.
Итак, граждане нашей дали следующие ответы:
Раньше мы рассказывали о том, удается ли украинцам откладывать деньги.
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