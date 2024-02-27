Украинцы вспомнили, кто им позвонил первым 24 февраля 2022 года (видео)

Украинцы вспомнили, кто им позвонил первым 24 февраля 2022

24 февраля 2022 года утро украинцев началось с известия о начале войны, кто-то проснулся от взрывов, кто-то от будильника, а кто-то от звонка. В то страшное утро нам звонили те, для кого мы очень ценны, чтобы сказать, что в стране началась война или узнать, каковы обстоятельства.

На самом деле вспоминать то утро - это как давить на рану, которая не может зажить годы и напоминает о себе каждый раз, как только об этом идет речь. Но в опросе украинцы искренне ответили на вопросы.

Итак, граждане нашей дали следующие ответы: