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Что нужно знать родителям, которые ведут детей к стоматологам

Среда 21 февраля 2024 11:50
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Что нужно знать родителям, которые ведут детей к стоматологам Что нужно знать родителям, которые ведут детей к стоматологам (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Ян Стремский

Родители, которые приводят своих детей к стоматологу, не всегда готовят малышей к этому, а иногда и вообще пугают. Но к визиту следует подготовить своих малышей.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал практикующий врач-стоматолог, специализирующийся на терапевтической, ортопедической и эстетической стоматологии Ян Стремский.

Что нужно знать родителям, которые ведут детей к стоматологам

По словам стоматолога, следует понять родителям, что ответственность за зубы детей лежит полностью на их плечах.

"Если у ребенка есть кариес и они его за это ругают, то для меня это нонсенс, потому что именно родители приучают к питанию и тех же конфет, компотов, именно они должны следить за качеством чистки зубов и особенно количеством. Поэтому имейте это в виду" , - говорит Ян.

Если ребенок вообще первый раз идет к стоматологу, нужно показать ему какие-то мультики о стоматологах, картинках, книгах. Дать понять, что врач это друг.

Что нужно знать родителям, которые ведут детей к стоматологам

Что нужно знать родителям, ведущим детей к стоматологам (фото: Freepik)

Потому иногда возникают ситуации, когда ребенок еще даже не был у стоматолога, а уже его боится. Почему так происходит вопрос со звездочкой.

"Главное правило, которое я создал себе, работая с детьми - не говорить слово "боль", то есть мы могли использовать такие фразы, как "Если тебе неприятно..", или "Если ты что-то чувствуешь, то сразу поднимай ручку"... потому что дети на слово "боль" реагируют всегда отрицательно, а особенно, когда это говорят родители", - рассказывает дантист.

Хороший врач всегда будет пытаться найти подход к вашему ребенку, один от родителей зависит гораздо больше.

Раньше мы рассказывали, с какими проблемами украинцы чаще всего обращаются к стоматологу.

Также читайте,как обнаружить кариес на первых этапах самостоятельно.

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