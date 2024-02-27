Українці пригадали, хто їм подзвонив першим 24 лютого 2022 року (відео)

Українці пригадали, хто їм подзвонив першим 24 лютого 2022 року

24 лютого 2022 року ранок українців розпочався зі звістки про початок війни, хтось прокинувся від вибухів, хтось від будильника, а хтось від дзвінка. У той страшний ранок нам дзвонили ті, для кого ми дуже цінні, аби сказати, що у країні почалась війна або дізнатися, якими є обставини.

Насправді згадувати той ранок - це як давити на рану, яка не може загоїтись роками та нагадує про себе щоразу, як тільки про це йде мова. Але в опитуванні українці щиро відповіли, на питання.

Отже, громадяни нашої дали такі відповіді: