Українці пригадали, хто їм подзвонив першим 24 лютого 2022 року (відео)

24 лютого 2022 року майже кожен українець прокинувся від вибухів та отримав дзвінки від тих, кому важливий, але у кожного з нас це різні люди, батьки, діти, друзі, тощо.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування на платформі Свої. Кривий Ріг.
24 лютого 2022 року ранок українців розпочався зі звістки про початок війни, хтось прокинувся від вибухів, хтось від будильника, а хтось від дзвінка. У той страшний ранок нам дзвонили ті, для кого ми дуже цінні, аби сказати, що у країні почалась війна або дізнатися, якими є обставини.
Насправді згадувати той ранок - це як давити на рану, яка не може загоїтись роками та нагадує про себе щоразу, як тільки про це йде мова. Але в опитуванні українці щиро відповіли, на питання.
Отже, громадяни нашої дали такі відповіді:
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