Украинцы ответили, удается ли им откладывать деньги и какие это суммы (видео)
Откладывать деньги - это настоящее умение, ведь далеко не каждый может отложить определенную сумму, кто-то из-за маленькой зарплаты, а кто-то просто не умеет.
О том, откладывают ли деньги украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос на портале Свои. Кривой Рог.
Украинцы сказали, удается ли им откладывать деньги
Откладывать деньги - это обеспечивать себе будущее или же накапливать на определенную дорогостоящую покупку, которую невозможно совершить сейчас, но она очень нужна или желанна.
Не каждый украинец, к сожалению, имеет возможность откладывать средства, ведь для этого заработная плата должна быть достойной, чтобы хватало на оплату жилья, питания, собственных нужд, необходимых вещей, дороги, развлечения и т.д.
Украинцы ответили, могут ли откладывать деньги и назвали определенные суммы. Следует заметить, что почти каждый из опрошенных отвечал честно и искренне, но ответы оказались совсем не положительными.
И вот что именно сказали украинцы:
- "Да, выходит как когда, тысячи две может"
- "Нам вообще нет"
- "Нет, вообще, а с чего, с пенсии 3 тысячи 700 гривен?"
- "Да, откладываем по-разному, где-то пару тысяч"
- "На сегодняшний день откладывать средства совсем не получается, потому что цены растут, а пенсии не меняются"
- "Нет, вообще"
- "Нет. 15 гривен на маршрутку в кармане числится?"
- "Такой вопрос интересен, когда как"
- "Нет"
- "Я не буду озвучивать"
- "Не очень, нужды такой нет".
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