Украинцы ответили, удается ли им откладывать деньги и какие это суммы (видео)

Откладывать деньги - это настоящее умение, ведь далеко не каждый может отложить определенную сумму, кто-то из-за маленькой зарплаты, а кто-то просто не умеет.

О том, откладывают ли деньги украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос на портале Свои. Кривой Рог.

Украинцы сказали, удается ли им откладывать деньги

Откладывать деньги - это обеспечивать себе будущее или же накапливать на определенную дорогостоящую покупку, которую невозможно совершить сейчас, но она очень нужна или желанна.

Не каждый украинец, к сожалению, имеет возможность откладывать средства, ведь для этого заработная плата должна быть достойной, чтобы хватало на оплату жилья, питания, собственных нужд, необходимых вещей, дороги, развлечения и т.д.

Украинцы ответили, могут ли откладывать деньги и назвали определенные суммы. Следует заметить, что почти каждый из опрошенных отвечал честно и искренне, но ответы оказались совсем не положительными.

И вот что именно сказали украинцы: