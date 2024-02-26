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Украинцы ответили, удается ли им откладывать деньги и какие это суммы (видео)

Понедельник 26 февраля 2024 20:16
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Украинцы ответили, удается ли им откладывать деньги и какие это суммы (видео) Украинцы сказали, удается ли им откладывать деньги (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Откладывать деньги - это настоящее умение, ведь далеко не каждый может отложить определенную сумму, кто-то из-за маленькой зарплаты, а кто-то просто не умеет.

О том, откладывают ли деньги украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос на портале Свои. Кривой Рог.

Украинцы сказали, удается ли им откладывать деньги

Откладывать деньги - это обеспечивать себе будущее или же накапливать на определенную дорогостоящую покупку, которую невозможно совершить сейчас, но она очень нужна или желанна.

Не каждый украинец, к сожалению, имеет возможность откладывать средства, ведь для этого заработная плата должна быть достойной, чтобы хватало на оплату жилья, питания, собственных нужд, необходимых вещей, дороги, развлечения и т.д.

Украинцы ответили, могут ли откладывать деньги и назвали определенные суммы. Следует заметить, что почти каждый из опрошенных отвечал честно и искренне, но ответы оказались совсем не положительными.

И вот что именно сказали украинцы:

  • "Да, выходит как когда, тысячи две может"
  • "Нам вообще нет"
  • "Нет, вообще, а с чего, с пенсии 3 тысячи 700 гривен?"
  • "Да, откладываем по-разному, где-то пару тысяч"
  • "На сегодняшний день откладывать средства совсем не получается, потому что цены растут, а пенсии не меняются"
  • "Нет, вообще"
  • "Нет. 15 гривен на маршрутку в кармане числится?"
  • "Такой вопрос интересен, когда как"
  • "Нет"
  • "Я не буду озвучивать"
  • "Не очень, нужды такой нет".

Раньше мы рассказывали о самых дорогих покупках украинцев в жизни.

Также читайте, что ответили украинцы на вопрос, кто должен финансово обеспечивать семью.

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