Украинцы начали уезжать из Польши, но не домой. Какая страна стала временным домом и почему

Куда украинцы уезжают из Польши

По данным Евростата, в конце июня 2023 года в Германии было зарегистрировано около 1,1 млн беженцев из Украины, а в соседней Польше - почти 975 тысяч.

С августа 2022 года количество зарегистрированных беженцев в Польше сократилась на 350 тысяч, а в Германии выросла - сейчас уже называют цифру в 410 тысяч человек. Стоит отметить, что только 150 тысяч человек переехали из Польши в Германию.

Польская власть отмечает, что переезд украинцев в соседнюю Германию становится уже привычной ситуацией и они начали отслеживать причины новой тенденции. Обе страны предоставляют временную защиту, выплачивают социальную помощь, помогают найти жилье и работу, организовывают языковые курсы.

Ученые Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Варшаве провели исследование и составили опросник для украинцев. Треть опрошенных - это женщины, две трети - люди до 40 лет и в опросе участвовали только беженцы - граждане Украины, которые вынуждены были выехать после 24 февраля 2022 года.

Что показал опрос украинцев в Польше

Как принимали решение переехать

Более половины украинцев (52%) приняли решение переехать из Польши в Германию в течение 3 месяцев после нахождения в Польше. Каждый третий респондент (32%) провел в Польше от 4 до 6 месяцев.

Что повлияло на решение сменить страну

Самый высокий показатель (43%) оказался у социального фактора - в Германии есть друзья и знакомые, которые готовы помочь в первое время. Следующим важным фактором стал материальный вопрос - в Германии значительно выше социальные выплаты (42%), есть возможность накапливать средства (38%) и предложения о работе с более высоким уровнем заработка (27%)

У 56% респондентов ухудшились жилищные условия и в первую очередь потому, что украинцы приехали из крупных городов, а сейчас они проживают в городах поменьше. При этом чуть более 40% сообщили, что их жилищные условия улучшились.

86,4% могут оплатить еду, только 67,1% - одежду, оплату жилья тянут 65%, а лекарства - всего 50%. Почти 22% опрошенных указали на худший доступ к рынку труда.

Среднемесячный доход украинцев - около 3000 злотых, при этом 17,7 - не имеют дохода совсем.

Готовы ли вернуться

Только 13% респондентов рассматривают возможность снова вернуться в Польшу из Германии, 38% не планируют этого делать. В частности, украинцы отмечают, что пребывание в Германии зависит от нескольких факторов - работа, которая удовлетворит как профессионально, так и материально и социальная обеспеченность.

Каждый третий - поддерживает материально свои семьи в Украине. При этом 94,3% положительно оценивают помощь, которую они получили в Польше.

Почти 59,1% назвали главной помощью одежду, продукты питания и средства гигиены. 42,1% - указали, что помощью стала комната, квартира или дом. Каждый третий (36,8%) получил помощь в виде денег.

Какие есть преимущества

Самое первое, что называют украинцы - это материальное обеспечение. В Германии значительно выше социальные выплаты, более высокая зарплата, есть льготы для беженцев и лучшее медицинское обслуживание.

Среди преимуществ украинцы также называют возможность бесплатно изучать язык - в Германии правительство организовало курсы по изучению немецкого, чтобы побыстрее интегрироваться в общество и найти работу. В Польше власти не предлагают украинцам бесплатные курсы по изучению польского.

Какую помощь выплачивают украинцам в Польше и Германии

В Польше по приезду украинцы получают единовременную помощь в размере 300 злотых (чуть более 2500 грн) - на самые необходимые нужды. По 300 злотых выплачивается на каждого члена семьи.

Далее можно оформить помощь семьям с детьми "Семья 500+". Денежное пособие в размере 500 злотых (около 4000 грн) выплачивается до тех пор, пока ребенок до 18 лет находится на территории Польши. Эта помощь также оформляется на каждого ребенка отдельно.

Есть также и другие программы выплат для семей с детьми разных возрастов, но почти все они ограничиваются 400-500 злотых и получать одновременно несколько - нельзя, только какую-то одну.

Украинцы в Польше имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное школьное обучение для детей, а также есть возможность учиться бесплатно в ВУЗе. Также украинцы могут свободно устроиться на работу. Средняя заработная плата на складах и предприятиях - от 3000 до 5000 злотых (от 25000 до 40000 грн).

В Германии родители-одиночки или одинокие взрослые в 2024 году будут получать 563 евро на одного человека (свыше 22 тысяч грн). На ребенка до 6 лет - 357 евро (около 14 тысяч грн), на ребенка от 7 до 14 - 390 евро (15,5 тысячи грн), на ребенка от 15 до 18 лет - 471 евро (18,6 тысячи грн).

Кроме денежной помощи, в Германии беженцам помогают найти жилье, дают статус временной защиты, который позволяет найти работу. Также есть программа социальных льгот и медицинского обслуживания, дети могут получать образование.

При получении работы, украинцы могут обратиться за льготами на оплату аренды жилья. Также беженцам предоставляется субсидия на оплату коммунальных услуг. Для людей с инвалидностью установлены специальные надбавки.

Кроме того, для украинцев открыты специальные курсы немецкого языка - бесплатно. Есть возможность получить необходимые вещи - например, мебель или велосипед для ребенка.