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Вряд ли останутся. Сколько беженцев довольны жизнью в Польше: исследование

Среда 13 сентября 2023 14:51
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Вряд ли останутся. Сколько беженцев довольны жизнью в Польше: исследование Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Большинство украинских беженцев в Польше довольны своей жизнью в этой стране. Но после войны остаться хочет только каждый десятый.

Какие настроения украинцев и какие у них доходы, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на rp.pl.

Новое исследование настроений украинских беженцев провели ученые Варшавского и Экономико-гуманитарного университета в Варшаве в июне. Согласно результатам опроса, 66% беженцев удовлетворены своей нынешней жизнью в Польше. Только пятая часть опрошенных – недовольны.

У 40% беженцев жилищные условия улучшились, а у 56,9% ухудшились. Почти половине украинцев не хватает доходов на жизнь (44,9%).

Отмечается, что большинство оказавшихся в Польше беженцев из Украины приехали из крупных украинских городов – в основном из Киева, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областей.

Половина опрошенных украинских беженцев работают – 73% в польских компаниях, 12% – в компаниях, находящихся в Украине. Треть (30%) получает более 3000 злотых в месяц (25709 грн). Около 18% не получают никакого дохода.

Украинцы в Польше могут позволить себе оплатить такие расходы:

  • еда (86,4% опрошенных);
  • одежда (67,1%);
  • оплату жилья (65%);
  • лекарства (50,1%).

После окончания войны почти половина беженцев намерены вернуться в Украину. Каждый десятый хочет остаться в Польше навсегда, а 16,5% – на каеое-то время после войны. Каждый пятый украинец еще не определился.

Напомним, мы сообщали, что отношение поляков к украинским беженцам ухудшается.

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