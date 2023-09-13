Українці почали їхати з Польщі, але не додому. Яка країна стала тимчасовим прихистком і чому

Куди українці їдуть із Польщі

За даними Євростату, наприкінці червня 2023 року в Німеччині було зареєстровано близько 1,1 млн біженців з України, а в сусідній Польщі - майже 975 тисяч.

З серпня 2022 року кількість зареєстрованих біженців у Польщі скоротилася на 350 тисяч, а у Німеччині зросла - зараз уже називають цифру у 410 тисяч осіб. Варто зазначити, що лише 150 тисяч людей переїхали з Польщі до Німеччини.

Польська влада зазначає, що переїзд українців до сусідньої Німеччини стає вже звичною ситуацією, і вони почали відслідковувати причини нової тенденції. Обидві країни надають тимчасовий захист, сплачують соціальну допомогу, допомагають знайти житло та роботу, організовують мовні курси.

Вчені Варшавського університету та Економіко-гуманітарного університету у Варшаві провели дослідження та склали опитувальник для українців. Третина опитаних - це жінки, дві третини - люди до 40 років і в опитуванні брали участь лише біженці - громадяни України, які змушені були виїхати після 24 лютого 2022 року.

Що показало опитування українців у Польщі

Як ухвалювали рішення переїхати

Більше половини українців (52%) вирішили переїхати з Польщі до Німеччини протягом 3 місяців після перебування в Польщі. Кожен третій респондент (32%) провів у Польщі від 4 до 6 місяців.

Що вплинуло на рішення змінити країну

Найвищий показник (43%) виявився у соціального чинника - у Німеччині є друзі та знайомі, які готові допомогти на початках. Наступним важливим чинником стало матеріальне питання - у Німеччині значно вищі соціальні виплати (42%), є можливість накопичувати кошти (38%) та пропозиції щодо роботи з вищим рівнем заробітку (27%)

У 56% респондентів погіршилися житлові умови й насамперед тому, що українці приїхали з великих міст, а зараз вони мешкають у менших містах. При цьому трохи більш як 40% повідомили, що їхні житлові умови покращали.

86,4% можуть сплатити за їжу, лише 67,1% - за одяг, оплату житла тягнуть 65%, а ліки - всього 50%. Майже 22% опитаних вказали на гірший доступ до ринку праці.

Середньомісячний дохід українців близько 3000 злотих, при цьому 17,7 - не мають доходу зовсім.

Чи готові повернутися

Лише 13% респондентів розглядають можливість знову повернутись до Польщі з Німеччини, 38% не планують цього робити. Зокрема, українці зазначають, що перебування у Німеччині залежить від кількох факторів - робота, яка задовольнить як професійно, так і матеріально та соціальну забезпеченість.

Кожен третій – підтримує матеріально свої сім'ї в Україні. При цьому 94,3% позитивно оцінюють допомогу, яку вони отримали у Польщі.

Майже 59,1% назвали головною допомогою одяг, продукти харчування та засоби гігієни. 42,1% - зазначили, що допомогою стала кімната, квартира чи будинок. Кожен третій (36,8%) отримав допомогу у вигляді грошей.

Які є переваги

Найперше, що називають українці – це матеріальне забезпечення. У Німеччині значно вищі соціальні виплати, вища зарплата, є пільги для біженців та краща медичне обслуговування.

Серед переваг українці також називають можливість безкоштовно вивчати мову – у Німеччині уряд організував курси з вивчення німецької, щоб швидше інтегруватися у суспільство та знайти роботу. У Польщі влада не пропонує українцям безкоштовні курси з вивчення польської.

Яку допомогу виплачують українцям у Польщі та Німеччині

У Польщі після приїзду українці отримують одноразову допомогу у розмірі 300 злотих (трохи більш як 2500 грн) – на найнеобхідніші потреби. По 300 злотих виплачується на кожного члена сім'ї.

Далі можна оформити допомогу сім'ям із дітьми "Сім'я 500+". Грошова допомога у розмірі 500 злотих (близько 4000 грн) виплачується доти, доки дитина до 18 років перебуває на території Польщі. Ця допомога також оформляється на кожну дитину окремо.

Є також інші програми виплат для сімей з дітьми різного віку, але майже всі вони обмежуються 400-500 злотих і отримувати одночасно кілька - не можна, тільки якусь одну.

Українці мають право на безкоштовне медичне обслуговування, безкоштовне шкільне навчання для дітей, а також є можливість навчатися безкоштовно у ВНЗ. Також українці можуть вільно влаштуватися на роботу. Середня заробітна плата на складах та підприємствах – від 3000 до 5000 злотих (від 25000 до 40000 грн).

У Німеччині батьки-одинаки або самотні дорослі у 2024 році отримуватимуть 563 євро на одну особу (понад 22 тисячі грн). На дитину до 6 років - 357 євро (близько 14 тисяч грн), на дитину від 7 до 14 – 390 євро (15,5 тисяч грн), на дитину від 15 до 18 років – 471 євро (18,6 тисячі грн).

Окрім грошової допомоги, у Німеччині біженцям допомагають знайти житло, надають статус тимчасового захисту, що дозволяє знайти роботу. Також є програма соціальних пільг та медичного обслуговування, діти можуть здобувати освіту.

Отримавши роботу, українці можуть звернутися за пільгами на оплату оренди житла. Також біженцям надається субсидія на оплату комунальних послуг. Для людей з інвалідністю встановлені спеціальні надбавки.

Крім того, для українців відкрито спеціальні курси німецької мови - безкоштовно. Є можливість отримати необхідні речі - наприклад, меблі чи велосипед для дитини.