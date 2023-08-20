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Украинцы начали массово уезжать из Польши: в чем причина

Польша "проигрывает гонку" за работниками Украины (фото: Getty Images)
Автор: Наталия Коваль

Украинцы начали массово уезжать из Польши в поисках лучшей жизни. Следовательно, найти работников из Украины для владельцев польских бизнесов теперь - задача не из легких.

Какая же тому причина ? Ответ дали журналисты общенациональной польской ежедневной газеты Rzeczpospolita.

Почему украинцы выезжают из Польши

Как пишет издание, на заводах, гостиницах и строительстве, до недавнего времени, кроме поляков, чаще всего работали граждане Украины.

Однако с каждым месяцем становится все больше иммигрантов из дальних стран. В частности, из Филиппин, Индонезии, Кении и Туниса.

Поляки, которые в поисках более оплачиваемой работы едут в Германию, а "в последнее время и украинцев" найти для работы в Польше становится "все труднее".

Эксперт по рынку труда Анна Судольская констатирует: работа, особенно сезонная, уже не привлекает украинцев.

По ее словам, в 2022 году "кадровые проблемы отельеров и рестораторов решал наплыв женщин-беженок из Украины".

"Сегодня мы видим, что 70-80% из этих людей не вернулись к работе. Скорее всего, они вернулись в Украину, уехали в Германию или где-нибудь на работу", - говорит Судольская.

О том, что "Польша проигрывает гонку за иммигрантами из Украины", предупреждает также и Ассоциация предпринимателей и работодателей дружественной нам страны.

Поэтому владельцев бизнесов призывают "поощрять украинцев оставаться в Польше", обеспечив им обучение и улучшив условия труда.

В польском Управлении социального страхования говорят, что "при нынешних демографических тенденциях нам их (украинцев - Ред.) потребуется все больше".

Добавим, что по последним данным Евростата, все больше украинцев действительно выезжают не в Польшу, а в другие страны - Канаду, Испанию и Германию.

Так, на конец июня в Германии проживало более 1,3 миллиона беженцев из Украины, тогда как в Польше их количество сократилось до менее 978 тысяч.

И хотя украинцы пока остаются самой большой группой иностранцев в реестрах польского УСС, но если в 2019 году этот показатель составлял 75%, то в конце июля 2023 он снизился до 68,2%.

Раньше мы писали, как успеть купить билеты на поезда из Украины в Польшу.

Также читайте, польская железная дорога хочет возобновить рейс в Украину, который ездил 13 лет назад.

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