Украинцы могут выходить на пенсию раньше, но не все: кого это касается

Что такое льготная пенсия

Если вы относитесь к определенной категории украинцев, считающейся льготной, то можете выйти на пенсию раньше или рассчитывать на дополнительные выплаты.

Работающие с особо вредными и тяжелыми условиями труда или на других должностях с вредными и тяжелыми условиями труда и в отдельных отраслях производства имеют право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

Кто входит в эти категории

Шахтеры и металлурги

Работники с полным рабочим днем на подземных и открытых горных работах по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых, на строительстве шахт и рудников и металлургии со стажем не менее 25 лет (20 лет для ведущих специалистов) могут выходить на пенсию раньше.

Для женщин количество страхового стажа уменьшается с 19 до 20 лет.

За каждый полный год такой работы пенсионный возраст, то есть 60 лет, уменьшается на год. Таким образом, если вы проработали шахтером или металлургом 20 полных лет, то можете выйти на пенсию на 20 лет раньше.

Особенно тяжелые условия труда

После достижения 50 лет и при наличии страхового стажа те, кто работал в особо вредных и тяжелых условиях, имеют право на льготную пенсию. Страховой стаж должен быть:

для мужчин - от 24 лет до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах

для женщин - от 19 лет до 20 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах

Для мужчин возраст выхода на пенсию уменьшается на год за год такой работы, а для женщин - на 1 год 4 месяца.

Аналогичные условия и для тех, кто работал во вредных условиях. Однако тогда возраст выхода уменьшается на один год за каждые два с половиной года такой деятельности.

Почему могут отказать в льготной пенсии

Самыми распространенными причинами отказа являются:

на момент обращения человек не достиг пенсионного возраста

В таком случае есть образцовое дело Конституционного суда, пишет адвокат Алена Чмона. В нем обжаловали решение ПФУ об отказе в предоставлении льготной пенсии истцу в 50 лет, работавшему во вредных и тяжелых условиях.

Он имел достаточно страхового стажа, поэтому вполне законно требовал пенсионного обеспечения, но в ПФУ настаивали на необходимости достижения 50-летнего возраста. Однако решение суда было в пользу истца, и теперь это дело руководствуется в случае отказов Пенсионного фонда.

имеется перерыв между аттестациями рабочих мест по условиям труда

отсутствует аттестация рабочих мест

Эта обязанность возложена на руководителей предприятий, поэтому ее несвоевременное или неполное проведение не является виной работников.

не предоставлены уточняющие справки

Такие документы нужны только в двух случаях:

при отсутствии трудовой книги

при отсутствии необходимых записей в ней, определяющих право на льготное пенсионное обеспечение

Другие основания вымогательства уточняющих справок незаконны.