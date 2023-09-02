Українці можуть виходити на пенсію раніше, але не всі: кого це стосується

Що таке пільгова пенсія

Якщо ви належите до певної категорії українців, яку вважають пільговою, то можете вийти на пенсію раніше чи розраховувати на додаткові виплати.

Ті, хто працювали з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці чи на інших посадах зі шкідливими й важкими умовами праці та в окремих галузях виробництва, мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Хто входить до цих категорій

Шахтарі та металурги

Працівники з повним робочим днем на підземних і відкритих гірничих роботах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії зі стажем не менше 25 років (20 років для провідних спеціалістів) можуть виходити на пенсію раніше.

Для жінок кількість страхового стажу зменшується від 19 до 20 років.

За кожен повний рік такої роботи пенсійний вік, тобто 60 років, зменшується на рік. Таким чином якщо ви пропрацювали шахтарем чи металургом 20 повних років, то можете вийти на пенсію на 20 років раніше.

Особливо важкі умови праці

Після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу ті, хто працював в особливо шкідливих і важких умовах, мають п​​​​​​раво на пільгову пенсію. Страховий стаж повинен бути:

для чоловіків - від 24 років до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах

для жінок - від 19 років до 20 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах

Для чоловіків вік виходу на пенсію зменшується на один рік за рік такої роботи, а для жінок - на 1 рік 4 місяці.

Аналогічні умови й для тих, хто працював у шкідливих умовах. Однак тоді вік виходу зменшується на один рік за кожні два з половиною роки такої діяльності.

Чому можуть відмовити в пільговій пенсії

Найпоширенішими причинами для відмови є:

на момент звернення особа не досягла пенсійного віку

У такому випадку є зразкова справа Конституційного суду, пише адвокатка Альона Чмона. У ній оскаржили рішення ПФУ про відмову надання пільгової пенсії позивачу в 50 років, який працював у шкідливих і важких умовах.

Він мав достатньо страхового стажу, тому цілком законно вимагав пенсійного забезпечення, натомість у ПФУ наполягали на необхідності досягнення 50-річного віку. Однак рішення суду було на користь позивача, і тепер цією справою керуються у випадку відмов Пенсійного фонду.

наявна перерва між атестаціями робочих місць за умовами праці

відсутня атестація робочих місць

Цей обов'язок покладено на керівників підприємств, тому її несвоєчасне чи неповне проведення не є провиною працівників.

не надано уточнювальні довідки

Такі документи потрібні лише у двох випадках:

за відсутності трудової книжки

за відсутності необхідних записів у ній, які визначають право на пільгове пенсійне забезпечення

Інші підстави вимагання уточнювальних довідок є незаконними.