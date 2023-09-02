Українці можуть виходити на пенсію раніше, але не всі: кого це стосується

Сьогодні пенсійний вік в Україні починається щонайменше від 60 років. Однак деякі українці можуть вийти на заслужений відпочинок набагато раніше, якщо мають відповідні пільги.
Хто може це зробити та що для цього потрібно - читайте в матеріалі Styler нижче.
Якщо ви належите до певної категорії українців, яку вважають пільговою, то можете вийти на пенсію раніше чи розраховувати на додаткові виплати.
Ті, хто працювали з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці чи на інших посадах зі шкідливими й важкими умовами праці та в окремих галузях виробництва, мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.
Працівники з повним робочим днем на підземних і відкритих гірничих роботах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії зі стажем не менше 25 років (20 років для провідних спеціалістів) можуть виходити на пенсію раніше.
Для жінок кількість страхового стажу зменшується від 19 до 20 років.
За кожен повний рік такої роботи пенсійний вік, тобто 60 років, зменшується на рік. Таким чином якщо ви пропрацювали шахтарем чи металургом 20 повних років, то можете вийти на пенсію на 20 років раніше.
Після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу ті, хто працював в особливо шкідливих і важких умовах, мають право на пільгову пенсію. Страховий стаж повинен бути:
Для чоловіків вік виходу на пенсію зменшується на один рік за рік такої роботи, а для жінок - на 1 рік 4 місяці.
Аналогічні умови й для тих, хто працював у шкідливих умовах. Однак тоді вік виходу зменшується на один рік за кожні два з половиною роки такої діяльності.
Найпоширенішими причинами для відмови є:
У такому випадку є зразкова справа Конституційного суду, пише адвокатка Альона Чмона. У ній оскаржили рішення ПФУ про відмову надання пільгової пенсії позивачу в 50 років, який працював у шкідливих і важких умовах.
Він мав достатньо страхового стажу, тому цілком законно вимагав пенсійного забезпечення, натомість у ПФУ наполягали на необхідності досягнення 50-річного віку. Однак рішення суду було на користь позивача, і тепер цією справою керуються у випадку відмов Пенсійного фонду.
Цей обов'язок покладено на керівників підприємств, тому її несвоєчасне чи неповне проведення не є провиною працівників.
Такі документи потрібні лише у двох випадках:
Інші підстави вимагання уточнювальних довідок є незаконними.
Раніше ми розповідали, хто з пенсіонерів може втратити виплати.
Читайте також, які законні надбавки до пенсії можуть отримувати українські пенсіонери.