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Онкобольные в Украине могут получать бесплатно медицинские услуги: какие именно

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 12:23
Онкобольные в Украине могут получать бесплатно медицинские услуги: какие именно Фото: За какие медуслуги онкобольным пациентам не нужно платить (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Пациенты с онкологическими заболеваниями в Украине могут рассчитывать на бесплатные медицинские услуги, которые покрывает программа медицинских гарантий. В них также входит и радиологическое лечение.

Об этом украинцам рассказали в Национальной службе здоровья.

Какие услуги бесплатны для онкобольных пациентов

В пакет радиологических услуг в амбулаторных или стационарных условиях входят:

  • лабораторные исследования (крови, спинномозговой жидкости, цитологические);
  • инструментальные исследования – МРТ и КТ, УЗИ, рентген, эндоскопические исследования и т.п.;
  • медикаментозная терапия;
  • лекарства из Нацперечня, которые закупает заведение, и препараты, закупаемые государством централизованно;
  • интенсивная терапия, кислородная поддержка, обезболивание на всех этапах;
  • лучевая терапия или лечение методами ядерной медицины в амбулаторных и стационарных условиях;
  • обеспечение медизделиями для радиотерапии, расходными материалами и средствами для фиксации пациента;
  • реабилитация во время лечения;
  • питание в случае лечения в стационарных условиях.


Если в медучреждении есть линейный ускоритель, гамма-нож или кибер-нож, лучевая терапия на этом оборудовании также бесплатна.

Помните, что кроме лекарств, предусмотренных Нацперечнем, пациенты с онкологией могут получить в медицинском учреждении препараты, закупаемые централизованно за счет государственного бюджета.

Радиологическое лечение бесплатно независимо от того, будут ли его проводить в амбулаторных или в стационарных условиях.

Как получать медуслуги бесплатно

Чтобы получить медицинскую помощь, пациенту нужно получить направление от своего семейного или лечащего врача.

Также мы сообщали, что врачи опровергли самые популярные мифы о раке.

Кстати, ученые предупредили, что вейпы и электронки могут "разбудить" раковые клетки.

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