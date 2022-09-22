Онкобольные в Украине могут получать бесплатно медицинские услуги: какие именно
Пациенты с онкологическими заболеваниями в Украине могут рассчитывать на бесплатные медицинские услуги, которые покрывает программа медицинских гарантий. В них также входит и радиологическое лечение.
Об этом украинцам рассказали в Национальной службе здоровья.
Какие услуги бесплатны для онкобольных пациентов
В пакет радиологических услуг в амбулаторных или стационарных условиях входят:
- лабораторные исследования (крови, спинномозговой жидкости, цитологические);
- инструментальные исследования – МРТ и КТ, УЗИ, рентген, эндоскопические исследования и т.п.;
- медикаментозная терапия;
- лекарства из Нацперечня, которые закупает заведение, и препараты, закупаемые государством централизованно;
- интенсивная терапия, кислородная поддержка, обезболивание на всех этапах;
- лучевая терапия или лечение методами ядерной медицины в амбулаторных и стационарных условиях;
- обеспечение медизделиями для радиотерапии, расходными материалами и средствами для фиксации пациента;
- реабилитация во время лечения;
- питание в случае лечения в стационарных условиях.
Если в медучреждении есть линейный ускоритель, гамма-нож или кибер-нож, лучевая терапия на этом оборудовании также бесплатна.
Помните, что кроме лекарств, предусмотренных Нацперечнем, пациенты с онкологией могут получить в медицинском учреждении препараты, закупаемые централизованно за счет государственного бюджета.
Радиологическое лечение бесплатно независимо от того, будут ли его проводить в амбулаторных или в стационарных условиях.
Как получать медуслуги бесплатно
Чтобы получить медицинскую помощь, пациенту нужно получить направление от своего семейного или лечащего врача.
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