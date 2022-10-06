ua ru
Чт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какие анализы в Украине делают бесплатно: полный перечень

Новина українською →
Четверг 06 октября 2022 20:38
Какие анализы в Украине делают бесплатно: полный перечень Фото: Какие анализы в Украине делают бесплатно (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Самые важные анализы в Украине можно сделать бесплатно - это покрывается Программой медицинских гарантий. В список бесплатных анализов входят обследования, которые нужны для диагностики и определения схемы лечения.

Какие анализы в Украине делают бесплатно и что нужно сделать для получения направления, рассказали в НСЗУ.

Чтобы сделать анализ бесплатно, нужно получить направления у врача, с которым у вас заключена декларация. В этот список входят:

  • Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой
  • Общий анализ мочи
  • Анализ крови на глюкозу
  • Анализ на общий холестерин
  • Быстрый тест на беременность
  • Быстрый тест на тропонин
  • Быстрый тест на ВИЧ
  • Быстрый тест на вирусные гепатиты
  • Быстрый тест на SARS-COV-2

Необходимость или целесообразность любого анализа или быстрого теста определяет не пациент, а его семейный врач, терапевт или педиатр.

Как сделать бесплатно анализ, который не входит в этот список

Если нужны анализы, которые не входят в стандартный пакет первички, а пациент лечится не на стационаре, то сделать их можно по направлению от семейного или лечащего врача в медучреждении, которое имеет договор с НСЗУ на амбулаторную помощь.

При лечении на стационаре все необходимые анализы уже включены, а значит - должны быть сделаны непосредственно в больнице.

Кстати, ранее мы писали о том, какие симптомы игнорировать категорически нельзя.

А еще рассказывали о том, какие медицинские услуги в Украине бесплатно получают пациенты с онкологией.

Читайте РБК-Украина в Google News
медицина анализ НСЗУ