ua ru
Сб, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы могут рассчитывать на паллиативную помощь: что нужно знать

Новина українською →
Суббота 08 октября 2022 11:36
Украинцы могут рассчитывать на паллиативную помощь: что нужно знать Как получить паллиативную помощь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Паллиативная помощь - это медицинские мероприятия, ориентированные на облегчение состояний пациентов с неизлечимыми болезнями, сопровождающимися сильной болью. В Украине такую помощь можно получить дома, в больнице, а также в хосписе.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья.

Какие услуги доступны украинцам в стационаре

  • лечение болевого синдрома ненаркотическими и наркотическими препаратами;
  • необходимые лабораторные и инструментальные обследования;
  • кислородная и респираторная поддержка;
  • питание;
  • колесные кресла, костыли и т.п.;
  • лекарства и медизделия из Нацперечня и закуплены за счет других бюджетных программ;

Как получить такую помощь дома

Паллиативные мобильные бригады приезжают к пациентам домой и предоставляют почти те же услуги, что и в стационаре, кроме тех, для которых нужно непосредственно быть в больнице.

Для пациентов, получающих паллиативную помощь на дому, медицинское учреждение имеет круглосуточный номер телефона.

Как получить паллиативную помощь

Чтобы получить паллиативную помощь бесплатно, пациент должен обратиться к своему врачу (семейному или лечащему), который при необходимости выпишет направление на получение мобильной или стационарной помощи.

Читайте также, какие анализы в Украине делают бесплатно.

А еще рассказывали о том, какие медицинские услуги в Украине бесплатно получают пациенты с онкологией.

Читайте РБК-Украина в Google News
медицина