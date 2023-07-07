Украинцы могут разбогатеть на памятных монетах от НБУ: как это сделать (фото)

В течение года Национальный банк Украины выпустил несколько памятных монет разным тиражом. Многие из них посвящены событиям полномасштабной войны в Украине и пользуются спросом у граждан и нумизматов. К слову, памятные монеты можно продавать как раз таки коллекционерам.

Сколько стоят такие сувениры на аукционах и площадках для продажи - читайте ниже в материале Styler.

Монета "30 років незалежності України"

На сайте НБУ нет возможности приобрести монету, однако это можно сделать у перекупов. Так, например, на онлайн-площадке с аукционами такая монета номиналом в одну гривну стоит 3 200 гривен.

Скриншот: violity.com

А если смотреть номинал в пять гривен, то цена резко снижается до 887 гривен.

Скриншот: ru-coins.info

Монета "Совка розкішна"

Монета была выпущена в 2020 году в честь редкого вида насекомого, которое можно встретить только на Полесье, в лесостепи и в Крыму. "Совка" выполнена из серебра, а ее номинал составляет 10 гривен.

Если покупать ее у НБУ, то придется отдать 2 339 гривен. А продают монету заметно дороже - за 2 900 гривен. К тому же, если выставлять экспонат на аукцион и привлечь нескольких покупателей одновременно, можно заработать еще больше после торгов.

Официальная стоимость "Совки роскошной" от НБУ и стартовая цена на аукционе отличаются (скриншоты: coins.bank.gov.ua; violity.com)

Монета "350-річчя Конотопської битви"

Опять-таки на сайте НБУ монету уже не продают, поскольку она была введена в обращение еще в 2009 году. Однако коллекционеры все равно могут ее приобрести, хоть и по повышенной цене. Вот, например, памятную монету продают за 2 499 гривен.

Скриншот: violity.com

На других ресурсах ее можно найти и по большим суммам.

Скриншот: rozetka.com.ua

Монета "Народжений в Україні"

Эта монета была выпущена в 2023 году, поэтому соответственно есть в более широком доступе, чем все предыдущие экземпляры. Однако она достаточно актуальна в настоящем, поэтому стоимость у нее не низкая.



Вот, например, на аукционе ее можно приобрести со стартовой ценой 3 300 гривен.

Скриншот: violity.com

На других ресурсах цены уже несколько меньше, однако не становятся ниже 1 500 гривен.

Скриншот: olx.ua