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Юпитер и Венера соединятся в ночном небе: вот как увидеть планетарный "поцелуй" (видео)

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Среда 01 марта 2023 22:19
Юпитер и Венера соединятся в ночном небе: вот как увидеть планетарный "поцелуй" (видео) Фото: соединение Венеры и Юпитера (Shutterstock)
Автор: Владимир Костырин

В течение двух ночей 1 и 2 марта на звездном небе можно наблюдать "слияние" Юпитера и Венеры, которые течение нескольких недель постепенно приближались друг к другу вплоть до нынешнего явления, что называется соединением.

Увидеть такой "поцелуй" самой большой планеты Солнечной системы с одним из самых ярких объектов на небе можно невооруженным глазом.

Об этом передает Live Science.

Конечно же, явление является оптическим обманом, ведь планеты никуда не девались со своих орбит, и находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга.

А вот наблюдателям на Земле они визуально покажутся практически касающимися одна другую.

Благодаря орбитальным схемам Земли, Юпитера и Венеры подобные соединения происходят примерно раз в год, отмечается в материале. Начало марта 2023-го - как раз этот момент.

Как наблюдать

Увидеть "поцелуй" ярких планет можно без помощи бинокля или телескопа. Для этого достаточно посмотреть в ночное время на западную часть небосвода.

Отмечается, что Юпитер будет сиять в два раза ярче самой яркой звезды Сириуса, а Венера - в шесть раз ярче Юпитера.

А вот в бинокле можно будет рассмотреть даже три крупнейших спутника Юпитера: Ио, Ганимед и Каллисто.

Для тех, кому проблематично наблюдать это зрелище в звездном небе, можно посмотреть прямую трансляцию соединения благодаря Virtual Telescope Project по этому линку, или же просто на стриме на этой страничке ниже.

Видео: онлайн-наблюдение "поцелуя" Юпитера и Венеры

Кстати, напомним, что на прошлой неделе украинцы наблюдали редкое астрономическое явление - "парад планет" из-за тройного сближения Венеры, молодой Луны и Юпитера.

Также мы публиковали лунный календарь на март 2023 года, и называли благоприятные и опасные даты.

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