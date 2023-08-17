Украинцы могут получать на 50% больше пенсии: как это сделать

В Украине граждане могут получать на 50% больше пенсии, если обратятся за ней позже, чем положено. То есть, если вместо 60 лет выйти на пенсию в 65 лет и 7 месяцев, размер выплаты можно увеличить на 50%.

Об этом сказано в 29-й статье Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Что нужно знать

Если гражданин самостоятельно принимает решение выйти на пенсию позже, его выплату увеличат на определенный процент, а именно:

если отсрочить пенсию на период до пяти лет - за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,5%;

если отсрочить пенсию на период от пяти лет - за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,75%.

Получается, что, если человек, который выйдет на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, сможет получить прибавку к пенсии в размере около 50%.

Например, если вам положена пенсия в размере 5 тыс. грн, но вы приняли решение продолжить работать и обратитесь за выплатой в 65 лет и 7 месяцев, ваша пенсия составит уже 7,5 тыс.

Когда ждать повышения пенсий

С начала года украинским пенсионерам провели несколько этапов индексации. По ее результатам, к июлю 2023 средний размер выплат вырос на на 14,9% - до 5 311,44 грн.

Перерасчета пенсий на основании роста прожиточного минимума не было, поскольку в бюджете-2023 заложен его единый размер на весь год для лиц утративших трудоспособность - 2093 грн (минимальная пенсия).

Следующее повышение пенсионных выплат ожидается только в следующем году. Министр социальной политики Оксана Жолнович, правительство намерено провести индексацию пенсий в связи инфляцией в 2024 году. Однако во время войны планы могут измениться.

"В следующем году попытаемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет", - добавила Жолнович.

Что касается повышения пенсий на основании прожиточного минимума, будет ли он пересмотрен, станет ясно после опубликования показателей госбюджета на 2024 год.