В Украине могут изменить условия выплат переселенцам: что нужно знать
В Украине может изменить механизм начисления помощи внутренне перемещенным лицам. В частности, вероятно, отменят норму, согласно которой переселенцы теряют выплаты, если во время проверки их не было по адресу проживания.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем канале Telegram.
Что изменится для переселенцев
Лубинец обратился к премьер-министру Украины Дмитрию Шмигалю и вице-премьер-министру Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук с просьбой отменить норму, согласно которой переселенцы теряют выплаты, если во время проверки выяснилось, что их не было по адресу проживания.
"Отмечаю, что проверять, где находятся ВПЛ в условиях военного положения - неоправданно, а люди, остро нуждающиеся в денежной помощи, могут ее безосновательно потерять. Однако, противоправность механизма проведения проверок места жительства ВПЛ уже была установлена судом", - заявляет чиновник.
Омбудсмен подчеркнул, что переселенцев, как правило, не предупреждают о такой проверке. А проверяющие могут посетить место жительства, когда человек на работе или вышел по делам. Впрочем, в заключении комиссии будет указано, что ВПЛ отсутствует по месту жительства.
В случае положительного рассмотрения этого обращения Правительством, прекратятся проверки ВПЛ и тогда выплаты переселенцам сохранятся.
Какие выплаты получают переселенцы в 2023 году
В 2023 году финпомощь украинцам выплачивается автоматически. Сумма выплат составляет:
- 3 000 гривен - детям и гражданам с инвалидностью;
- 2 000 гривен - всем остальным гражданам.
Помощь выплачивают этим категориям граждан:
- которые выехали из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных территорий;
- в которых непригодно для проживания или разрушенное жилье и они подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь;
- имеющие документальное подтверждение от органов местного самоуправления о повреждении или уничтожении недвижимого имущества из-за боевых действий.
- кто получал ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;
- граждане, повторно переместившиеся с временно оккупированных или территорий, на которых ведутся боевые действия после начала полномасштабного вторжения.
Отметим, что в Украине было зарегистрировано более 4,8 млн. переселенцев по состоянию на начало января 2023 года.
Ранее мы рассказывали о том, как переселенцам повторно получить выплаты по 6600 гривен.
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