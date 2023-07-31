Украинцы могут получить новую финансовую помощь: как подать заявку

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить новую денежную помощь. Она доступна жителям трех областей.
Деньги выплачивает организация Центр социального партнерства "Перспектива за финансирование Mercy Corps.
Деньги могут получить украинцы, которые находятся на территории Николаева, Николаевской области, деоккупированной части Кривого Рога (Криворожского района), Херсонской области и части Запорожской области.
Домохозяйства должны отвечать следующим условиям:
Для подтверждения при регистрации должны быть соответствующие документы:
Для получения помощи вам необходимо заполнить и отправить форму предварительной регистрации для регистрации на денежную многоцелевую помощь от Mercy Corps по этой ссылке.
Обратите внимание, что регистрационную форму может заполнить всего один человек.
За дополнительной информацией обращайтесь по:
телефону +380 98 07 07 646 (08:00 до 16:00)
email: info@cspperspectiva.org
Напомним, что украинцы ко Дню Независимости получат выплаты.
Кроме того, украинцы могут получить новую финансовую помощь на каждого члена семьи.