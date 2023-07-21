Украинцы могут получить новую финансовую помощь на каждого члена семьи: что необходимо

В Украине граждане могут получить денежную помощь на сумму 6600 гривен (2200 гривен три месяца). Помощь оказывается в рамках проекта "Захист життів через інтегровану багатосекторальну підтримку".

Об этом сообщили на сайте благотворительного фонда " Право на захист ".

Кто может получить денежную помощь

Программа работает в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. В случае возникновения вопросов денежной помощи вы можете обратиться на горячую линию БФ "Право на захист": 0 800 750 104 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00).

Важно, что подать заявку на денежную помощь могут люди, которые:

не получали помощи от Консорциума защиты Украины

не получали денежную помощь от других международных организаций или получили выплаты более 3 месяцев назад на момент подачи заявки

Обратиться за выплатой могут люди, относящиеся к следующим категориям:

беженцы (с 24.02.2022), не имеющие безопасного жилья (собственного, арендованного или разделенного с родственниками)

люди с Запорожской и Херсонской областей, не имеющих безопасного жилья и чье жилье было разрушено или повреждено обстрелами, доход на члена семьи которых меньше 5400 грн в месяц

домохозяйства из Херсонской и Николаевской областей, пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС, а также беженцы из общин Херсонской и Николаевской областей, подвергшихся подтоплению и разрушениям

Как подать заявку на помощь

Подать заявку на денежную помощь можно в одном из пунктов регистрации или в пункте, организованном мобильной группой БФ "Право на захист".

При регистрации должны присутствовать лично все члены семьи.

Также для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов (при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние здоровья и физическую невозможность прибыть в офис).

Адреса пунктов сбора данных

Днепропетровская область

Отслеживайте актуальную информацию и график движения мобильных групп в Telegram-канале.

Запорожская область

В Запорожье пункт находится на улице Независимой Украины 55-а (Пространство единства Бердянского района, помещение академического театра). График работы: с понедельника по субботу с 09:00 до 15:00. Отслеживайте актуальную информацию и график движения мобильных групп в Telegram-канале.

Николаевская область

Актуальную информацию и график движения мобильных групп можно найти в Telegram-канале.

Херсонская область

Вся актуальная информация и график движения мобильных групп постоянно обновляется в Telegram-канале.