Украинцы могут получить новую финансовую помощь на каждого члена семьи: что необходимо
В Украине граждане могут получить денежную помощь на сумму 6600 гривен (2200 гривен три месяца). Помощь оказывается в рамках проекта "Захист життів через інтегровану багатосекторальну підтримку".
Об этом сообщили на сайте благотворительного фонда "Право на захист".
Кто может получить денежную помощь
Программа работает в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. В случае возникновения вопросов денежной помощи вы можете обратиться на горячую линию БФ "Право на захист": 0 800 750 104 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00).
Важно, что подать заявку на денежную помощь могут люди, которые:
- не получали помощи от Консорциума защиты Украины
- не получали денежную помощь от других международных организаций или получили выплаты более 3 месяцев назад на момент подачи заявки
Обратиться за выплатой могут люди, относящиеся к следующим категориям:
- беженцы (с 24.02.2022), не имеющие безопасного жилья (собственного, арендованного или разделенного с родственниками)
- люди с Запорожской и Херсонской областей, не имеющих безопасного жилья и чье жилье было разрушено или повреждено обстрелами, доход на члена семьи которых меньше 5400 грн в месяц
- домохозяйства из Херсонской и Николаевской областей, пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС, а также беженцы из общин Херсонской и Николаевской областей, подвергшихся подтоплению и разрушениям
Как подать заявку на помощь
Подать заявку на денежную помощь можно в одном из пунктов регистрации или в пункте, организованном мобильной группой БФ "Право на захист".
При регистрации должны присутствовать лично все члены семьи.
Также для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов (при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние здоровья и физическую невозможность прибыть в офис).
Адреса пунктов сбора данных
Днепропетровская область
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Запорожская область
В Запорожье пункт находится на улице Независимой Украины 55-а (Пространство единства Бердянского района, помещение академического театра). График работы: с понедельника по субботу с 09:00 до 15:00. Отслеживайте актуальную информацию и график движения мобильных групп в Telegram-канале.
Николаевская область
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Херсонская область
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