Украинцы ко Дню Независимости получат выплаты: кому и сколько заплатят

Граждане Украины к празднику Дня Независимости получат финансовые выплаты в размере от 450 до 3100 гривен. Дело в том, что 21 июля Кабмин принял постановление, которое предусматривает выплату разовой денежной помощи отдельным категориям украинцев.

Кто и сколько получить - читайте в материале Styler.

Кто получит помощь и сколько

Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин получат: I группы - 3 100 грн; II группы - 2 900 грн; III группы - 2 700 грн.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах - 1 000 гривен.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной - 3 100 грн.

Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно п. 1 ст. 10 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз - 650 грн.

Члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины - 1 000 грн.

Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 грн.

Лица с инвалидностью в результате войны получат: