Українці можуть отримати нову фінансову допомогу: як подати заявку

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати нову грошову допомогу. Вона доступна мешканцям трьох областей.
Гроші виплачує організація Центр соціального партнерств "Перспектива за фінансування Mercy Corps".
Гроші можуть отримати українці, які перебувають на території Миколаєва, Миколаївської області, деокупованої частини Кривого Рогу (Криворізького району), Херсонської області та Запорізької області.
Домогосподарства повинні відповідати таким умовам:
Для підтвердження під час реєстрації мають бути відповідні документи:
Для отримання допомоги вам необхідно заповнити та надіслати форму попередньої реєстрації для реєстрації на багатоцільову грошову допомогу від Mercy Corps за цим посиланням.
Зверніть увагу, що реєстраційну форму може заповнити лише одна людина.
За додатковою інформацією звертайтесь за:
телефоном +380 98 07 07 646 (08:00 до 16:00)
email: info@cspperspectiva.org
Нагадаємо, що українці до Дня Незалежності отримають виплати.
Крім того, українці можуть одержати нову фінансову допомогу на кожного члена сім'ї.