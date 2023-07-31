Українці можуть отримати нову фінансову допомогу: як подати заявку

Хто може отримати виплати

Гроші можуть отримати українці, які перебувають на території Миколаєва, Миколаївської області, деокупованої частини Кривого Рогу (Криворізького району), Херсонської області та Запорізької області.

Домогосподарства повинні відповідати таким умовам:

переміщені протягом останніх 30 днів із районів, розташованих на відстані 30 км від районів активних бойових дій (у пріоритеті сільські місцевості)

перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)

територіальних громад, що проживають у районах активних бойових дій, зазначених у Переліку, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або

постраждалі від масивних обстрілів (за нещодавніми значними ушкодженнями, при затвердженні даної локації від Mercy Corps)

які перебувають у стані переміщення понад 30 днів і відповідають критеріям уразливості та соціально-економічним критеріям

проживаючі на території, де за останні 4 місяці відбувалися активні бойові дії, та відповідають критеріям уразливості та соціально-економічним критеріям

Для підтвердження під час реєстрації мають бути відповідні документи:

з людьми похилого віку від 60 років

з вагітними жінками

з жінками, які годують груддю

мешкають у колективних центрах

проживаючі в пошкодженому внаслідок бойових дій житлі

є безпритульними

люди з інвалідністю

є 3 або більше дітей віком до 18 років

мають у своєму складі лише 1 особу

Як отримати фінансову допомогу?

Для отримання допомоги вам необхідно заповнити та надіслати форму попередньої реєстрації для реєстрації на багатоцільову грошову допомогу від Mercy Corps за цим посиланням.

Зверніть увагу, що реєстраційну форму може заповнити лише одна людина.

За додатковою інформацією звертайтесь за:

телефоном +380 98 07 07 646 (08:00 до 16:00)

email: info@cspperspectiva.org