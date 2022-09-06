Українки можуть отримати допомогу до 80 тисяч гривень: хто і як може подати заявку

Основна мета - допомога жінкам, які пережили російський полон і дітям, які через війну залишилися сиротами.

Українці можуть отримати матеріальну допомогу від польського Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького. Цей фонд створений з ініціативи Уряду України та Польщі.

Хто може звернутися за допомогою до цього фонду та як подати заявку на отримання грошей - читайте нижче.

Як вказується на сайті Фонду Климентія Шептицького, фінансова допомога надаватиметься українським дітям, які втратили батьків внаслідок бойових дій та жінкам, які були звільнені з полону.

Заявки на надання допомоги приймаються постійно до 30 листопада 2022 року або до моменту вичерпання коштів, призначених для виплат.

Розмір допомоги дітям-сиротам становить 720 злотих (5590 гривень) - виплачується щомісяця протягом дії проєкту, до грудня 2022 року. Першим місяцем буде вважатися той, в який була подана заявка.

Подати заявку можуть діти до 18 років, які в результаті військових дій втратили обох батьків або одного з них, якщо він був єдиним опікуном дитини.

Розмір виплат для жінок, які були звільнені з полону становить 10 000 злотих (77 644 гривень). Виплати проводять однією сумою одноразово.

Всі виплати будуть нараховуватися на карту в гривнях. Після розгляду заявки комісією виплату проводять протягом 10 днів.

Також можна подати заявку на отримання психологічної допомоги або для оформлення реабілітаційної поїздки до Польщі (до 20 вересня).

Для отримання допомоги потрібно заповнити спеціальну форму - за цим посиланням.