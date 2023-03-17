В Украине изменят принцип предоставления 6 видов социальной помощи: что известно
В Украине в 2023 году изменится принцип предоставления сразу шести видов социальной помощи. Их обещают предоставлять быстрее, качественнее и доступнее.
Об этом говорится на сайте Минсоцполитики Украины.
Что известно об изменениях
В ведомстве отметили, что развитие Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) на 2023 год станет приоритетным.
Будет расширена функциональность, внедрены новые подсистемы, чтобы обеспечить качественное и быстрое предоставление социальных пособий и услуг гражданам и облегчить взаимодействие между государственными органами.
Какие 6 видов помощи усовершенствуют
В частности, среди очерченных приоритетных направлений работы обсудили:
- помощь малообеспеченным семьям,
- лицам с инвалидностью с детства,
- помощь на детей одиноким матерям,
- на детей, над которыми установлена опека или забота,
- на лицо, которое ухаживает за больным ребенком,
- при усыновлении ребенка.
Кроме этого работа ведется по направлениям:
- усовершенствование системы централизованного банка данных по проблемам инвалидности, что позволит легко собирать и хранить информацию о проблемах инвалидности, а также предоставлять доступ к ней соответствующим службам и организациям;
- внедрение Реестра поставщиков и получателей социальных услуг, что позволит собирать, хранить и использовать данные о поставщиках и получателях социальных услуг.
Отметим, что процесс предоставления ряда социальных услуг в Украине до сих пор очень бюрократизирован. Например, получение статуса малоимущей семьи требует целого ряда действий, включающего сбор справок в различных органах, и подачу их в другие. После чего средства непосредственно к физлицу могут доходить в течение месяца.
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