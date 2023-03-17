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В Украине изменят принцип предоставления 6 видов социальной помощи: что известно

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Пятница 17 марта 2023 19:50
В Украине изменят принцип предоставления 6 видов социальной помощи: что известно В Украине изменят принцип предоставления 6 социальных пособий (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине в 2023 году изменится принцип предоставления сразу шести видов социальной помощи. Их обещают предоставлять быстрее, качественнее и доступнее.

Об этом говорится на сайте Минсоцполитики Украины.

Что известно об изменениях

В ведомстве отметили, что развитие Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) на 2023 год станет приоритетным.

Будет расширена функциональность, внедрены новые подсистемы, чтобы обеспечить качественное и быстрое предоставление социальных пособий и услуг гражданам и облегчить взаимодействие между государственными органами.

Какие 6 видов помощи усовершенствуют

В частности, среди очерченных приоритетных направлений работы обсудили:

  • помощь малообеспеченным семьям,
  • лицам с инвалидностью с детства,
  • помощь на детей одиноким матерям,
  • на детей, над которыми установлена опека или забота,
  • на лицо, которое ухаживает за больным ребенком,
  • при усыновлении ребенка.

Кроме этого работа ведется по направлениям:

  • усовершенствование системы централизованного банка данных по проблемам инвалидности, что позволит легко собирать и хранить информацию о проблемах инвалидности, а также предоставлять доступ к ней соответствующим службам и организациям;
  • внедрение Реестра поставщиков и получателей социальных услуг, что позволит собирать, хранить и использовать данные о поставщиках и получателях социальных услуг.

Отметим, что процесс предоставления ряда социальных услуг в Украине до сих пор очень бюрократизирован. Например, получение статуса малоимущей семьи требует целого ряда действий, включающего сбор справок в различных органах, и подачу их в другие. После чего средства непосредственно к физлицу могут доходить в течение месяца.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить еще одну материальную помощь.

Также читайте о том, что в Украине будут проверять переселенцев относительно получения неправомерной помощи.

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