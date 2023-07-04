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В Украине будут бесплатно лечить военных в новом отделении реабилитации: что известно

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Киев, Вторник 04 июля 2023 17:23
В Украине будут бесплатно лечить военных в новом отделении реабилитации: что известно Украинским военным будут предоставляться бесплатное лечение (фото: facebook.com/MCDobrobut)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве начало работу современное отделение физической реабилитации в одном из лечебно-диагностических центров, где до 31 августа будет действовать программа бесплатной реабилитационной помощи для военнослужащих ВСУ.

Где именно воины, нуждающиеся в лечении, смогут получить помощь и что для этого нужно - читайте на Styler.

Где и как получить помощь

Новое отделение функционирует на базе лечебно диагностического центра "Добробут" по адресу ул. Семьи Идзиковских, 3.

Отделение оборудовано современными ударно-волновой фокусной установкой и установкой для лазерной терапии. Также здесь есть подвесные системы Redcord для кинезиотерапии и реабилитации. С помощью этой системы и методики Neurac, направленной на восстановление правильных моделей движения, комплекс специальных упражнений дает максимальный, быстрый и длительный эффект в лечении проблем опорно-двигательного аппарата.

Стоит отметить, что количество мест в программе бесплатной физической реабилитации ограничено.

Чтобы получить бесплатное лечение в отделении реабилитации, необходимо предоставить удостоверение, подтверждающее статус военного, и медицинскую документацию по предварительно пройденному лечению и назначению реабилитационных мероприятий.

Заявку на получение пособия для военнослужащего можно оставить, позвонив по телефонам: (097) 495 28 88, (050) 495 28 88, (044) 495 28 88.

Заявки рассматривает специальная медицинская комиссия.

В Украине будут бесплатно лечить военных в новом отделении реабилитации: что известноВ Украине будут бесплатно лечить военных в новом отделении реабилитации: что известноВ Киеве будут бесплатно лечить военных в новом отделении реабилитации (фото: facebook.com/MCDobrobut)

Какую помощь можно получить

Команда нового реабилитационного отделения занимается:

  • восстановлением после травм и операций на опорно-двигательном аппарате
  • лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата и болевых синдромов
  • реабилитацией спортсменов
  • восстановлением после боевых травм
  • коррекцией нарушений осанки

Пациенты могут получить консультативную помощь, физиотерапию, мануальную и двигательную терапию.

Пациенты с дегенеративными изменениями позвоночника и суставов (остеоартритами, грыжами, протрузиями), нейропатией (поражением периферических нервов), болевым синдромом в мышцах или мягких соединительных тканях, тендинопатией (поражением сухожилий), медленно заживающими переломами, травмами с отеками, атрофией мышц, нарушением кровообращения и иннервации смогут получить в отделении физической реабилитации "Добробута" комплексную профессиональную медицинскую помощь, основанную исключительно на международных доказательных протоколах.

Ранее мы сообщали, что в Украине упростили выезд военнослужащих на лечение за границу.

Также мы писали, как будет действовать система реабилитации военных в Украине.

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