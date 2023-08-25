Украинцы могут получить по 6600 гривен: как оформить
Кто из украинцев может получить 6600 гривен (РБК-Украина)
Некоторые украинцы смогут получить финансовую помощь в размере 6600 гривен.
Деньги выделяет французская компания ACTED, как их получить - читайте в материале ниже.
Кто может получить финансовую помощь
Внутри перемещенные лица (ВПЛ) смогут получить денежную помощь от организации. На нее смогут претендовать только жители 8 областей Украины.
Это украинцы из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.
Человек может получить помощь, если:
- один из родителей (отец или мать) самостоятельно воспитывают детей
- человек от 60 лет и старше
- в семье есть лица с инвалидностью, за которыми нужно заботиться
- семья многодетная, или в семье есть дети до одного года
- есть беременные и кормящие женщины
- полностью или частично разрушено жилье из-за боевых действий
Как подать документы
Чтобы получить помощь, нужно подать заявку для регистрации по телефону 080033 69 36. Звоните только в рабочее время – с 9 по 16 в рабочие дни.
Какие нужны документы для помощи
- паспорт гражданина Украины
- идентификационный код
- свидетельство о рождении детей
- реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту)
- акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений
Ранее мы писали, как за границей получить украинскую пенсию или денежную помощь.
Кстати, часть пенсионеров получит дополнительную помощь.