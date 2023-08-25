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Украинцы могут получить по 6600 гривен: как оформить

Пятница 25 августа 2023 14:44
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Украинцы могут получить по 6600 гривен: как оформить Кто из украинцев может получить 6600 гривен (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые украинцы смогут получить финансовую помощь в размере 6600 гривен.

Деньги выделяет французская компания ACTED, как их получить - читайте в материале ниже.

Кто может получить финансовую помощь

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) смогут получить денежную помощь от организации. На нее смогут претендовать только жители 8 областей Украины.

Это украинцы из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

Человек может получить помощь, если:

  • один из родителей (отец или мать) самостоятельно воспитывают детей
  • человек от 60 лет и старше
  • в семье есть лица с инвалидностью, за которыми нужно заботиться
  • семья многодетная, или в семье есть дети до одного года
  • есть беременные и кормящие женщины
  • полностью или частично разрушено жилье из-за боевых действий

Как подать документы

Чтобы получить помощь, нужно подать заявку для регистрации по телефону 080033 69 36. Звоните только в рабочее время – с 9 по 16 в рабочие дни.

Какие нужны документы для помощи

  • паспорт гражданина Украины
  • идентификационный код
  • свидетельство о рождении детей
  • реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту)
  • акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений



Ранее мы писали, как за границей получить украинскую пенсию или денежную помощь.

Кстати, часть пенсионеров получит дополнительную помощь.

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