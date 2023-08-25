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Українці можуть отримати по 6600 гривень: як оформити

П'ятниця 25 серпня 2023 14:44
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Українці можуть отримати по 6600 гривень: як оформити Хто з українців може одержати 6600 гривень (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Деякі українці зможуть отримати фінансову допомогу у розмірі 6600 гривень.

Гроші виділяє французька компанія ACTED, як їх отримати - читайте у матеріалі нижче.

Хто може отримати фінансову допомогу

Усередині переміщені особи (ВПО) зможуть отримати грошову допомогу від організації. На неї зможуть претендувати лише мешканці 8 областей України.

Це українці із Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

Людина може отримати допомогу, якщо:

  • один із батьків (батько чи мати) самостійно виховують дітей
  • людина від 60 років та старше
  • у сім'ї є особи з інвалідністю, за якими потрібно дбати
  • сім'я багатодітна, або у сім'ї є діти до одного року
  • є вагітні та годуючі жінки
  • повністю чи частково зруйновано житло через бойові дії

Як подати документи

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку на реєстрацію за телефоном 0800 33 69 36. Телефонуйте тільки в робочий час - з 9 по 16 у робочі дні.

Які необхідні документи для допомоги

  • паспорт громадянина України
  • ідентифікаційний код
  • свідоцтво про народження дітей
  • реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо хочете отримати грошову допомогу на картку)
  • акт чи фото пошкоджень житла, за наявності пошкоджень


Раніше ми писали, як за кордоном отримати українську пенсію чи грошову допомогу.

До речі, частина пенсіонерів отримає додаткову допомогу.

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