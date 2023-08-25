Українці можуть отримати по 6600 гривень: як оформити

Гроші виділяє французька компанія ACTED , як їх отримати - читайте у матеріалі нижче.

Хто може отримати фінансову допомогу

Усередині переміщені особи (ВПО) зможуть отримати грошову допомогу від організації. На неї зможуть претендувати лише мешканці 8 областей України.

Це українці із Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

Людина може отримати допомогу, якщо:

один із батьків (батько чи мати) самостійно виховують дітей

людина від 60 років та старше

у сім'ї є особи з інвалідністю, за якими потрібно дбати

сім'я багатодітна, або у сім'ї є діти до одного року

є вагітні та годуючі жінки

повністю чи частково зруйновано житло через бойові дії

Як подати документи

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку на реєстрацію за телефоном 0800 33 69 36. Телефонуйте тільки в робочий час - з 9 по 16 у робочі дні.

Які необхідні документи для допомоги

паспорт громадянина України

ідентифікаційний код

свідоцтво про народження дітей

реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо хочете отримати грошову допомогу на картку)

акт чи фото пошкоджень житла, за наявності пошкоджень



