Українці можуть отримати по 6600 гривень: як оформити
Деякі українці зможуть отримати фінансову допомогу у розмірі 6600 гривень.
Гроші виділяє французька компанія ACTED, як їх отримати - читайте у матеріалі нижче.
Хто може отримати фінансову допомогу
Усередині переміщені особи (ВПО) зможуть отримати грошову допомогу від організації. На неї зможуть претендувати лише мешканці 8 областей України.
Це українці із Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.
Людина може отримати допомогу, якщо:
- один із батьків (батько чи мати) самостійно виховують дітей
- людина від 60 років та старше
- у сім'ї є особи з інвалідністю, за якими потрібно дбати
- сім'я багатодітна, або у сім'ї є діти до одного року
- є вагітні та годуючі жінки
- повністю чи частково зруйновано житло через бойові дії
Як подати документи
Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку на реєстрацію за телефоном 0800 33 69 36. Телефонуйте тільки в робочий час - з 9 по 16 у робочі дні.
Які необхідні документи для допомоги
- паспорт громадянина України
- ідентифікаційний код
- свідоцтво про народження дітей
- реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо хочете отримати грошову допомогу на картку)
- акт чи фото пошкоджень житла, за наявності пошкоджень
Раніше ми писали, як за кордоном отримати українську пенсію чи грошову допомогу.
До речі, частина пенсіонерів отримає додаткову допомогу.