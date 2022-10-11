Названы методы, которые помогут избавиться от головной боли без таблеток

Во время войны каждый человек находится в стрессе, поэтому часто могут возникать головные боли. Иногда голова начинает болеть там, где поблизости нет возможности приобрести лекарства или это происходит так часто, что прием медикаментов становится опасным. Однако такую проблему можно решить народными способами.

Об этом сообщили на сайте Doc.ua.

Как снять головную боль без таблеток

Вместо того, чтобы прибегать к обезболивающим, которые многим противопоказаны, например кормящей маме, можно попробовать естественные методы. Это возможно с помощью народных средств, которые не вредят здоровью.

Поспите

Головная боль возникает из-за переутомления или недосыпания, что особенно часто случается во время войны. В таком случае нужно вздремнуть несколько часов.

Сон - это отличное лечение головной боли без таблеток. Во время сна окно должно быть открытым.

Если не хотите, или не можете заснуть, достаточно устроить себе "тихий час", чтобы избавиться от неприятных симптомов. В течение 10-15 минут нужно полежать в полной тишине, обязательно закрыв глаза.

Выполните легкие упражнения

Йога, медитация или ходьба во время головных болей помогут справиться с ним. Легкая физическая нагрузка поможет не только сохранить здоровье тела, но и улучшить кровообращение.

Массаж

Массаж определенных точек поможет снять напряжение в голове и уменьшить головную боль. Нужно начинать со лба и двигаться в сторону затылка, после чего перейти к ушам и шее.

Прогулка на открытом воздухе

Голова может болеть от гипоксии, что обычно происходит в отопительный сезон, когда обогреватели выжигают кислород. Необходимо устроить прогулку по улице в течение 30 минут.

Водный баланс

Головная боль довольно часто возникает из-за недостаточного количества жидкости в организме. Потому нужно выпить стакан негазированной воды.

Кофеин

Выпейте чай, кофе или что-нибудь с небольшим количеством кофеина. Если вы получите его довольно рано после начала боли, это может облегчить головную боль.

Теплый душ

Народные методы лечения головной боли разнообразны и включают в себя принятие душа, или ванны.

Часто головная боль проявляется из-за нарушения кровообращения в голове из-за спазма мышц или шейного остеохондроза. Расширить сосуды помогает принятие горячего душа, но, если это невозможно, поможет грелка, которую нужно прикладывать на область шеи.

Холодный компресс

Необходимо смочить полотняную салфетку в холодной воде или обвернуть лед полотенцем, после чего приложить к вискам и лбу. Однако не следует использовать лед, заранее не завернув его, ведь можно вызвать спазм сосудов.

Обернув несколько кубиков льда в полотенце, следует держать его по бокам головы и на шее в течение 10-15 минут.

Какие травы и фрукты помогут

Лимон

Один из самых простых, но эффективных напитков против внезапной головной боли - это лимонная вода. Интенсивность боли снизится, если выпить теплой воды с небольшим количеством лимонного сока.

Кроме того, соком лимона можно протирать виски и лоб, хорошо помогающий от головной боли.

Имбирь

Корень имбиря содержит множество полезных соединений, включая антиоксиданты и противовоспалительные вещества. Нужно 1 ч.л. нарезанного имбиря добавить в стакан горячей воды и прокипятить несколько минут. Затем отфильтровать, добавить немного меда и лекарство готово.

Кориандр

Семена кориандра можно жевать и использовать в пищу или чай. Чтобы снять боль, нужно 1 ч.л. семена кориандра добавить в кипящую воду. Вода должна кипеть, пока чувствуется сильный запах кориандра. Затем в нее следует добавить ½ ч.л. чайных листьев и дать отвару настояться несколько минут.

Ромашка

Нужно 1 ч.л. ромашки заварить в стакане кипятка. Когда ромашка настоится несколько минут, нужно процедить и добавить мед.

Почему возникают головные боли

Головная боль возникает из-за сигналов, взаимодействующих между мозгом, кровеносными сосудами и окружающими нервами.

Сильные головные боли могут возникать из-за: