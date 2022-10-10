Если не работает 101, 102 и 103: как звонить в скорую, в полицию и спасателям
Из-за повреждений важных объектов инфраструктуры россиянами 10 октября часть Украины осталась без электроснабжения. Возможны перебои не только со светом, но и водоснабжением и связью. Поэтому важно знать, как звонить в скорую, в полицию и спасателям, если экстренные номера 101, 102 и 103 не работают.
Об этом читайте ниже в материале Styler.
Как вызвать скорую, полицию или спасателей
В настоящее время в Украине работает экстренный вызов по номеру 112.
Можно позвонить по единственному экстренному номеру 112, где вам предложат выбрать нажатием клавиши, в какой именно помощи вы нуждаетесь. Таким образом, можно вызвать пожарную службу, полицию, скорую помощь, газовую службу.
Как вызвать скорую помощь без "103"
Так, в Киеве скорую можно вызвать по номерам (в случае перебоев в работе линии 103), которые предоставил Департамент здравоохранения КГГА:
0672481446
0672481439
0672481438
0672481436
0672481437
0672481435
0672481434
0672481403
0674116176
В Минздраве также показали "горячие линии" психологической поддержки, если вы нуждаетесь в помощи:
- 0 800 505 201 – "Горячая линия" Минздрава;
- 1547 – Правительственная линия;
- 0 800 33 20 29 – Линия помощи для ветеранов и членов их семей Украинского ветеранского фонда;
- 1548 – Линия Минреинтеграции;
- 0 800 100 102 – Линия Национальной психологической ассоциации;
- 0 800 210 160 – Линия международной гуманитарной организации "Человек в беде";
- (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 – Линии Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса;
- 0 800 211 444 – Линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции
- 7333 – Линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine;
- 0800500335 (с мобильного или стационарного); 116 123 (с мобильного) – Линия ОО "Ла Страда-Украина"
Как вызвать полицию без "102"
Вызвать полицию, если не работает экстренный номер, можно по телефонам ниже (выберите свой регион).
Напомним, что утром 10 октября Украина оказалась под массированными ракетными ударами российских ракет и дронов-камикадзе.
Читайте также, какие приборы нельзя включать при перебоях с электроснабжением.