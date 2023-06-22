Украинцы могут бесплатно учиться в университетах Германии: как подать документы

Украинцы могут поступить в несколько университетов Германии. При этом правительство готово полностью профинансировать обучение на определенный срок.

Берлинский свободный университет

Freie Universität Berlin предлагает следующие возможности для беженцев из Украины:

социально-психологическое консультирование

финансовая поддержка

специальные гранты на образование

Лекции будут проводиться на английском языке с переводом на украинский. О факультетах, дисциплинах и поступлении в бюджет можно узнать на сайте самого университета.

К тому же, Берлинский свободный университет помогает интегрироваться в немецкое общество и понять его культуру.

Берлинский свободный университет (фото: dyvys.org)

Рейнско-Вестфальский технический университет

Это заведение предлагает украинским беженцам консультации по вопросам образования, полное или частичное финансирование, языковые курсы, бесплатное питание и легальный статус беженца.

Плата за обучение, проживание, частное обучение, транспортные расходы и т. п. финансируются на срок до 30 месяцев.

Подробную информацию об условиях поступления и заявлении можно найти на сайте .

Рейнско-Вестфальский технический университет (фото: world-study.ua)

Бременский университет

Бременский университет предлагает присоединиться к Академии развития доступа к высшему образованию, доступной только для бакалавров.

Академия ориентирована на разные целевые группы с акцентом на языковую и техническую подготовку. Подготовительная программа предлагает курсы немецкого языка от уровня А2 до С1. Учеба также позволяет получить дополнительные базовые знания и наладить контакты с научным сообществом города и страны.

Дедлайн подачи заявок - 30 июня 2023 года. Сделать это можно по ссылке.

Бременский университет (фото: ru.wikipedia.org)

Гамбургский университет

Есть два основных требования для вступления:

признание иностранного аттестата об окончании школы. Это можно сделать прямо в университете.

подтверждение достаточного знания немецкого языка - уровень минимум B2

Бесплатные занятия для беженцев из Украины проводят следующие кафедры:

юридический факультет

факультет экономики и социальных наук

медицинский факультет

факультет педагогических наук

гуманитарный факультет

факультет математики, информатики и естественных наук

факультет психологии и наук о движении человека

факультет бизнес-администрирования

Магистры и докторанты из Украины могут пройти научную стажировку в рамках бесплатного переезда в Гамбургский университет.

Гамбургский университет (фото: albioneducation.com)

Ганноверский университет Лейбница

Заведение предоставляет информацию об образовании, исследованиях, языковых курсах, консультационных услугах и финансовой поддержке. Чтобы учиться здесь, необходимо подтвердить знание языка и перевести украинские образовательные документы на немецкий язык.

Вы имеете право участвовать в программе, если проживаете в стране менее 15 месяцев. А чтобы получить стипендию, вы можете найти вебсайты, предлагающие необходимую образовательную поддержку . В частности, это следующие организации: