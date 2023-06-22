Украинцы могут бесплатно учиться в университетах Германии: как подать документы
Украинцы могут поступить в несколько университетов Германии. При этом правительство готово полностью профинансировать обучение на определенный срок.
Перечнем учебных заведений поделились на сайте Ukrainian in Germany.
Берлинский свободный университет
Freie Universität Berlin предлагает следующие возможности для беженцев из Украины:
- социально-психологическое консультирование
- финансовая поддержка
- специальные гранты на образование
Лекции будут проводиться на английском языке с переводом на украинский. О факультетах, дисциплинах и поступлении в бюджет можно узнать на сайте самого университета.
К тому же, Берлинский свободный университет помогает интегрироваться в немецкое общество и понять его культуру.
Берлинский свободный университет (фото: dyvys.org)
Рейнско-Вестфальский технический университет
Это заведение предлагает украинским беженцам консультации по вопросам образования, полное или частичное финансирование, языковые курсы, бесплатное питание и легальный статус беженца.
Плата за обучение, проживание, частное обучение, транспортные расходы и т. п. финансируются на срок до 30 месяцев.
Подробную информацию об условиях поступления и заявлении можно найти на сайте.
Рейнско-Вестфальский технический университет (фото: world-study.ua)
Бременский университет
Бременский университет предлагает присоединиться к Академии развития доступа к высшему образованию, доступной только для бакалавров.
Академия ориентирована на разные целевые группы с акцентом на языковую и техническую подготовку. Подготовительная программа предлагает курсы немецкого языка от уровня А2 до С1. Учеба также позволяет получить дополнительные базовые знания и наладить контакты с научным сообществом города и страны.
Дедлайн подачи заявок - 30 июня 2023 года. Сделать это можно по ссылке.
Бременский университет (фото: ru.wikipedia.org)
Гамбургский университет
Есть два основных требования для вступления:
- признание иностранного аттестата об окончании школы. Это можно сделать прямо в университете.
- подтверждение достаточного знания немецкого языка - уровень минимум B2
Бесплатные занятия для беженцев из Украины проводят следующие кафедры:
- юридический факультет
- факультет экономики и социальных наук
- медицинский факультет
- факультет педагогических наук
- гуманитарный факультет
- факультет математики, информатики и естественных наук
- факультет психологии и наук о движении человека
- факультет бизнес-администрирования
Магистры и докторанты из Украины могут пройти научную стажировку в рамках бесплатного переезда в Гамбургский университет.
Гамбургский университет (фото: albioneducation.com)
Ганноверский университет Лейбница
Заведение предоставляет информацию об образовании, исследованиях, языковых курсах, консультационных услугах и финансовой поддержке. Чтобы учиться здесь, необходимо подтвердить знание языка и перевести украинские образовательные документы на немецкий язык.
Вы имеете право участвовать в программе, если проживаете в стране менее 15 месяцев. А чтобы получить стипендию, вы можете найти вебсайты, предлагающие необходимую образовательную поддержку. В частности, это следующие организации:
Ганноверский университет Лейбница (фото: world-study.ua)
Ранее мы рассказывали, какими профессиями украинские беженцы могут быстро овладеть Германией.