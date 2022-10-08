Список профессий, которые украинские беженцы могут быстро освоить в Германии
С 24 февраля в Германии официально зарегистрировали 980 000 беженцев из Украины. Неофициальное число может быть гораздо больше.
Очевидно, что постоянно содержать всех оставшихся без дома правительство страны не сможет, поэтому украинцам нужно искать работу и строить свою жизнь самостоятельно.
Профессиями, которые украинцы могут овладеть в Германии, делятся на YouTube-канале "Немецкий язык. Беженцы в Германии".
Спорт
В Германии много спортзалов даже в самых маленьких городах, где всегда нужны работники. Ясно, что сначала вы не будете зарабатывать космические деньги, однако перспектива развития всегда присутствует.
Если это ваша стихия, то в Германии можно пройти короткие квалификационные курсы фитнес-тренеров, даже с невысоким уровнем знаний языка. Вполне достаточно будет А2 – В1.
Если у вас уже есть работа, вы можете оплатить прохождение курсов самостоятельно. Если такой возможности нет, обратитесь в ваш джоб-центр, который должен оказать вам помощь.
Бухгалтерия
Для работы бухгалтером также не нужны глубокие знания, ведь работа заключается в повторении одних и тех же действий. Надо только выбрать отдел, где вы хотите работать.
Обратите внимание, что это не будет офисная работа, так как такая требует хороших знаний языка и закона для обработки корреспонденции.
Что касается курсов, то ситуация аналогичная. Можете - оплачивайте, не можете - обращайтесь в центры поддержки.
Социальные работники
В Германии много разных фирм по уходу за тяжелобольными и пожилыми людьми. Для этой сферы не нужно иметь специфическую квалификацию: всего учат.
Честно говоря, это сфера непростая физически и морально, но перспектива роста тоже есть. Если вы пройдете несколько курсов по уходу, то будете иметь больше лицензий, что автоматически увеличивает заработную плату.
Все, что связано с детьми
Если у вас нет педагогического образования, можно пройти специальные курсы и открыть что-то вроде частного детского сада. В Германии такая практика достаточно распространена.
Это происходит в следующем формате: обустройте помещение для детей, можно использовать свое жилье и берите в группу определенное количество детей.
Конечно, для этого нужно иметь навыки общения с детками. Не менее важно то, что вы предложите родителям для развития их малышей, поэтому прежде всего сформируйте это видение, а затем начинайте дело.
Гостинично-ресторанный бизнес
В больших городах здесь достаточно много отелей и других заведений сферы обслуживания. Поскольку это рассчитано в основном на иностранцев, то полезными будут знания английского. Часто она может играть большую роль, чем немецкая.
Обязательно иметь немецкий диплом
В видео отмечают, что с немецким документом об образовании шансы получить работу, конечно, выше. Однако немцы пытаются входить в положение, ведь далеко не все беженцы имеют образование, полученное в Германии.
Если без диплома трудоустроиться еще можно, то без языка - миссия почти невыполнима. Поэтому для начала советуем овладеть немецким на базовом уровне общения и понимания, чтобы облегчить свою адаптацию в новом месте.
Раньше мы рассказывали, как живут украинские беженцы в разных странах Европы.
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