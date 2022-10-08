Список профессий, которые украинские беженцы могут быстро освоить в Германии

Очевидно, что постоянно содержать всех оставшихся без дома правительство страны не сможет, поэтому украинцам нужно искать работу и строить свою жизнь самостоятельно.

С 24 февраля в Германии официально зарегистрировали 980 000 беженцев из Украины. Неофициальное число может быть гораздо больше.

Профессиями, которые украинцы могут овладеть в Германии, делятся на YouTube-канале "Немецкий язык. Беженцы в Германии".

Спорт

В Германии много спортзалов даже в самых маленьких городах, где всегда нужны работники. Ясно, что сначала вы не будете зарабатывать космические деньги, однако перспектива развития всегда присутствует.

Если это ваша стихия, то в Германии можно пройти короткие квалификационные курсы фитнес-тренеров, даже с невысоким уровнем знаний языка. Вполне достаточно будет А2 – В1.

Если у вас уже есть работа, вы можете оплатить прохождение курсов самостоятельно. Если такой возможности нет, обратитесь в ваш джоб-центр, который должен оказать вам помощь.

Бухгалтерия

Для работы бухгалтером также не нужны глубокие знания, ведь работа заключается в повторении одних и тех же действий. Надо только выбрать отдел, где вы хотите работать.

Обратите внимание, что это не будет офисная работа, так как такая требует хороших знаний языка и закона для обработки корреспонденции.

Что касается курсов, то ситуация аналогичная. Можете - оплачивайте, не можете - обращайтесь в центры поддержки.

Социальные работники

В Германии много разных фирм по уходу за тяжелобольными и пожилыми людьми. Для этой сферы не нужно иметь специфическую квалификацию: всего учат.

Честно говоря, это сфера непростая физически и морально, но перспектива роста тоже есть. Если вы пройдете несколько курсов по уходу, то будете иметь больше лицензий, что автоматически увеличивает заработную плату.

Все, что связано с детьми

Если у вас нет педагогического образования, можно пройти специальные курсы и открыть что-то вроде частного детского сада. В Германии такая практика достаточно распространена.

Это происходит в следующем формате: обустройте помещение для детей, можно использовать свое жилье и берите в группу определенное количество детей.

Конечно, для этого нужно иметь навыки общения с детками. Не менее важно то, что вы предложите родителям для развития их малышей, поэтому прежде всего сформируйте это видение, а затем начинайте дело.

Гостинично-ресторанный бизнес

В больших городах здесь достаточно много отелей и других заведений сферы обслуживания. Поскольку это рассчитано в основном на иностранцев, то полезными будут знания английского. Часто она может играть большую роль, чем немецкая.

Обязательно иметь немецкий диплом

В видео отмечают, что с немецким документом об образовании шансы получить работу, конечно, выше. Однако немцы пытаются входить в положение, ведь далеко не все беженцы имеют образование, полученное в Германии.

Если без диплома трудоустроиться еще можно, то без языка - миссия почти невыполнима. Поэтому для начала советуем овладеть немецким на базовом уровне общения и понимания, чтобы облегчить свою адаптацию в новом месте.