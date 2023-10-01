Украинцам предлагают собак за более чем 150 тысяч. Какие породы самые популярные и почему

Собаки стали друзьями человеку в древнейшие времена. Прирученные тысячи лет назад они до сих пор являются нашими незаменимыми помощниками и компаньонами. Вместе с ними мы работаем, развлекаемся, отдыхаем. Ценим их верность, характер и служебные качества, но не забываем и об экстерьере.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало различные объявления на портале OLX и определило, какие породы собак в нашем государстве сегодня самые дорогие, и чем они отличаются.

Французский бульдог

(окрас New shade Isabella tan с "пушистым" геном fluffy)

Французские бульдоги были выведены из английских бульдогов и сначала служили бойцовскими собаками малого формата. Иногда кинологи указывают среди предков этой породы пропавших ныне испанских бульдогов (аланов).

Эти собаки - среднего размера, пропорционально и компактно сложены, обладают оригинальной внешностью и отважным, но благоразумным темпераментом.

Основные окрасы: белый с пятнами и без них, бело-тигровый, бело-палевой, тигровый, свайный (от ярко красного до "кофе с молоком"), черно-тигровый.

Вес французских бульдогов может колебаться от 8кг до 15 кг. Высота в холке - 28-38 см. Кобели традиционно больше и тяжелее сук.

Стоимость щенка - 5 000 евро (около 202 500 гривен).



Скриншот (olx.ua)

Teacup Мальтипу F1

Мальтипу - порода, которую вывели путем скрещивания мальтийской болонки (мальтезе) и карликового пуделя (той-пуделя). Приставка F1 означает уровень гибридизации (50% от мальтезе и от 50% той-пуделя).

Порода мальтипу является "дизайнерской". Такие собаки являются гипоаллергенными, атлетическими, пропорциональными и активными.

По структуре шерсти, они делятся на: вьющихся, гладкошерстных и жестко-волнистых. По окрасу могут быть самые разные - белые, серебристые, кремовые, персиковые, коричневые, голубые и даже черные. Встречаются также двух- или трехцветные окрасы, мраморные.

Вес мальтипу колеблется от 2,5 кг до 9 кг. Высота в холке - 15-35 см.

Стоимость щенка - 5 000 евро (около 202 500 гривен).

Скриншот (olx.ua)

Экстра-микро померанский шпиц

Померанский шпиц (помаранча) - самый маленький представитель шпицев. Название происходит от названия исторической области Германии - Померании.

У померанского шпица встречается десять расцветок: черный, черно-подпалый, шоколадный, рыжий с чернью (соболиный), оранжевый, кремовый, голубой, голубовато-подпалый, белый и двухцветный.

У этих собак разносторонний характер. Они добродушные и открытые. Однако в то же время очень смелые и отважные.

Вес померанских шпицев - от 1,4 кг до 3,5 кг. Высота в холке - 18-22 см.

Стоимость щенка - 200 000 гривен.

Скриншот (olx.ua)

Красный китайский бульдог

Красный китайский бульдог (или чунцин) - очень древняя и редкая порода, исторически используемая в Китае (в его юго-западной провинции Чунцин) для охраны и охоты.

По версии археологов и историков, собаки этой породы появились около 2 тыс. лет назад и не были скрещены с другими видами.

Сегодня эти собаки являются бесстрашными защитниками своей семьи и территории. Кроме того, они отличные компаньоны.

Весят красные китайские бульдоги от 22 кг до 25 кг. Высота в холке - 30-35 см.

Стоимость щенка - 200 000 гривен.

Скриншот (olx.ua)

Длинношерстная немецкая овчарка

Появление немецкой овчарки - результат целенаправленного селекционирования с целью выведения устойчивого типа пастушьей собаки. Отбор производился по принципу наилучшего физического и психического соответствия собаки пастушьим функциям.

Длинношерстная овчарка по существу не отличается от короткошерстной. Только имеет длинную шерсть по всему телу с более густыми участками за ушами, на ногах и хвосте.

Наиболее ценятся яркие окраски шерсти, которая может быть черной, чепрачной, зонарно-серой и зонарно-рыжей. Глаза миндалевидной формы всегда карие, а цвет шерсти лап и нижней части корпуса часто светлее, чем на спине.

Весят немецкие овчарки от 22 кг до 40 кг. Высота в холке - 55-65 см.

Стоимость щенка - 4 900 долларов (около 184 730 гривен).

Скриншот (olx.ua)

Лабрадор ретривер

Лабрадор ретривер (лабрадор) - одна из самых популярных пород в мире. Считается, что ее предками были собаки североамериканских индейцев.

Собаки этой породы отлично плавают и ныряют, охотятся, спасают людей, охраняют свою семью и территорию.

Шерсть у лабрадоров - "двойная" (остевые жесткие волосы и устойчивый к непогоде подшерсток). Цвет сплошной: черный, свайный (от светло-кремового до темно-рыжего), коричневый (иногда называют печеночный или шоколадный). У собак черной и коричневой окраски допустимо маленькое белое пятно на груди.

Весят лабрадоры от 25 кг до 40 кг. Высота в холке - 54-57 см.

Стоимость щенка - 4 500 евро (около 182 250 гривен).

Скриншот (olx.ua)

Большой филиппинский пудель

Пудель - потомок разных охотничьих собак. Возник в результате скрещивания жесткошерстной французской легавой, испанских и португальских водяных собак.

Он является родоначальником ряда декоративных пород - от большого пуделя происходят мелкие разновидности (малый, карликовый и той-пудель).

Всех пуделей объединяет характерная вьющаяся шерсть сплошного окраса и природная талантливость. Они являются семейными любимцами и всегда готовы к шуткам и трюкам. Отлично чувствуют себя рядом с другими животными.

Весят большие пудели от 28 кг до 30 кг. Высота в холке - 56-62 см.

Стоимость щенка - 4 000 евро (около 162 000 гривен).

Скриншот (olx.ua)

Микро пудель

Микро пудель (той-пудель или карликовый пудель) - молодая, но одна из самых популярных пород собак-компаньонов в мире. Она была выведена на основе обыкновенного пуделя.

Шерсть у этих собак обильная, вьющаяся (поэтому этим собакам часто делают прически). По цвету может быть разных оттенков, включая голубой, серый, серебристый, коричневый, абрикосовый и кремовый.

Весят той-пудели не более 4,5 кг. Высота в холке - до 28 см.

Стоимость щенка - 4 000 евро (около 162 000 гривен).

Скриншот (olx.ua)

Американский голдендудль (лабрадудль)

Голдендудль (лабрадудль) - "дизайнерская" порода, созданная путем скрещивания золотистого ретривера и пуделя. В настоящее время их разводят в трех разных размерах (каждый соответствует размеру пуделя, который использовался как отец).

Голдендудли - энергичные, игривые собаки, которые любят заниматься спортом и обожают объятия. Они являются отличными компаньонами для активных семей.

Шерсть (мех) может быть разной окраски - сочетание желтого, абрикосового, золотого и коричневого цветов.

Весят голдендудли (в зависимости от размеров) от 7 кг до 45 кг. Высота в холке - от 36 см до 66 см.

Стоимость щенка - 4 000 евро (около 162 000 гривен).

Скриншот (olx.ua)

Американский бульдог (голубой)

Американский бульдог - один из ближайших родственников средневековых английских бульдогов, почти не претерпевший изменений. Считается, что его предками были догообразные собаки из "Нового мира".

Различают два наиболее отличных типа американского бульдога:

классический (тип Джонсона, использовавшийся в качестве телохранителей или компаньонов) - характеризуется большими размерами, мощностью, более короткой мордой и более развитыми охранными качествами

стандартный (тип Скотта, используемый для ловли зверя или фермерской работы) - характеризуется меньшими размерами, атлетическим строением, удлиненной мордой и ярко выраженными охотничьими инстинктами

В целом американский бульдог - образец развитой мускулатуры и сбалансированного формата тела. Шерсть собаки гладкая и короткая, основной окраской является белый цвет с черными, красными, палевыми, тигровыми и коричневыми пятнами.

Весят американские бульдоги от 27 кг до 54,5 кг. Высота в холке - от 53 см до 68,5 см. Кобели традиционно больше и тяжелее сук.

Стоимость щенка - 4 000 долларов (около 150 800 гривен).

Скриншот (olx.ua)