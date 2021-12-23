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Українець побив усі рекорди, проживши 16 років з чужим серцем: "легендарний чоловік" (відео)

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Четвер 23 грудня 2021 19:50
Українець побив усі рекорди, проживши 16 років з чужим серцем: "легендарний чоловік" (відео) Чоловік 16 років живе з пересадженим серцем (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Сергію Маценку 16 років тому зробили трансплантацію серця. Зазначається, що це велике досягнення української медицини. Все тому, що так довго з пересадженим органом в Україні, мабуть, ніхто не прожив.

Про це повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров.

За словами лікаря, 16 років тому Сергію Маценко зробили трансплантацію серця.

"Досі це серце працює добре. Це серйозне досягнення нашої української трансплантології. Це, мабуть, найбільший довгожитель у сенсі пересаджених сердець - ніхто ще так довго не прожив з пересадженим серцем", - сказав медик.

Також він додав, що середній вік пацієнтів з трансплантованим серцем у Європі - 12 років.

Окрім того, Маценко висловив вдячність лікарям за зроблену йому життєвонеобхідну операцію.

"Хочу подякувати лікарям, які доклали максимум зусиль для мого життя і мого здоров'я. Проведена дуже велика робота", - сказав він.

До того ж чоловік вже декілька років перебуває на штучній нирці, а зовсім нещодавно йому замінили ще й стегновий суглоб.

"Потрішки будемо змінювати все, що виходить з ладу, і буде людина собі жити й жити", - зазначив Борис Тодуров.

Раніше ми повідомляли, що вперше у Львові медики заморозили серце, щоб вилікувати пацієнта.

Також ми писали, що у Львові в пацієнта під час прийому в лікаря зупинилось серце.

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сердце Трансплантація органів
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