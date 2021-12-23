Українець побив усі рекорди, проживши 16 років з чужим серцем: "легендарний чоловік" (відео)

Сергію Маценку 16 років тому зробили трансплантацію серця. Зазначається, що це велике досягнення української медицини. Все тому, що так довго з пересадженим органом в Україні, мабуть, ніхто не прожив.

За словами лікаря, 16 років тому Сергію Маценко зробили трансплантацію серця.

"Досі це серце працює добре. Це серйозне досягнення нашої української трансплантології. Це, мабуть, найбільший довгожитель у сенсі пересаджених сердець - ніхто ще так довго не прожив з пересадженим серцем", - сказав медик.

Також він додав, що середній вік пацієнтів з трансплантованим серцем у Європі - 12 років.

Окрім того, Маценко висловив вдячність лікарям за зроблену йому життєвонеобхідну операцію.

"Хочу подякувати лікарям, які доклали максимум зусиль для мого життя і мого здоров'я. Проведена дуже велика робота", - сказав він.

До того ж чоловік вже декілька років перебуває на штучній нирці, а зовсім нещодавно йому замінили ще й стегновий суглоб.

"Потрішки будемо змінювати все, що виходить з ладу, і буде людина собі жити й жити", - зазначив Борис Тодуров.