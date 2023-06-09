Украинцы с болезнями сердца не должны платить за эти услуги в больнице: важное объяснение

В Украине возник миф, чем сложнее операция - тем больше денег пациенту нужно заплатить. Однако это не так, и ни один пациент с болезнями сердца не должен платить деньги.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram .

Что следует знать

В частности, есть "Программа медицинских гарантий", в которую включен пакет "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".

Поэтому это означает - что все операции в больницах, которые имеют договор с НСЗУ по этому пакету и получают средства из государственного бюджета за проведенные операции - безвозмездные для пациентов.

Кроме того, информация о том, что операции на сердце можно сделать только за деньги - не соответствует действительности. Однако важно, что безвозмездные хирургические вмешательства делают только в тех больницах, которые имеют договор с НСЗУ по направлению "Хирургические операции".

Если у вас неправомерно требуют заплатить стоимость операции - оставляйте жалобу НСЗУ. Оператор контакт-центра по номеру 16-77 расскажет, как это сделать.

Почему возникает сердечный приступ

Сердечный приступ происходит из-за суженых сердечных сосудов, которые не могут доставить к сердцу достаточно крови. В результате сердце не получает кислорода. Приступ может возникнуть во время интенсивной физической деятельности.

Сердечный приступ, продолжающийся более 15-20 минут, может перерасти в инфаркт миокарда. Часть мышцы, к которым прекращает поступать кровь, начинает отмирать через 20-40 минут. Очень важно предоставить пациенту своевременную и квалифицированную медицинскую помощь.

Важно сразу вызвать скорую помощь по номеру 103 при наличии хотя бы одного из симптомов:

боль за грудиной постоянная и становится более интенсивной;

боль волнообразно повторяется в состоянии покоя;

боль распространяется в левое плечо, нижнюю челюсть;

возникает резкая слабость;

учащается пульс;

резко колеблется артериальное давление.

Что бесплатно для пациента при остром инфаркте миокарда: