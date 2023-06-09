Украинцы с болезнями сердца не должны платить за эти услуги в больнице: важное объяснение
В Украине возник миф, чем сложнее операция - тем больше денег пациенту нужно заплатить. Однако это не так, и ни один пациент с болезнями сердца не должен платить деньги.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Что следует знать
В частности, есть "Программа медицинских гарантий", в которую включен пакет "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".
Поэтому это означает - что все операции в больницах, которые имеют договор с НСЗУ по этому пакету и получают средства из государственного бюджета за проведенные операции - безвозмездные для пациентов.
Кроме того, информация о том, что операции на сердце можно сделать только за деньги - не соответствует действительности. Однако важно, что безвозмездные хирургические вмешательства делают только в тех больницах, которые имеют договор с НСЗУ по направлению "Хирургические операции".
Если у вас неправомерно требуют заплатить стоимость операции - оставляйте жалобу НСЗУ. Оператор контакт-центра по номеру 16-77 расскажет, как это сделать.
Почему возникает сердечный приступ
Сердечный приступ происходит из-за суженых сердечных сосудов, которые не могут доставить к сердцу достаточно крови. В результате сердце не получает кислорода. Приступ может возникнуть во время интенсивной физической деятельности.
Сердечный приступ, продолжающийся более 15-20 минут, может перерасти в инфаркт миокарда. Часть мышцы, к которым прекращает поступать кровь, начинает отмирать через 20-40 минут. Очень важно предоставить пациенту своевременную и квалифицированную медицинскую помощь.
Важно сразу вызвать скорую помощь по номеру 103 при наличии хотя бы одного из симптомов:
- боль за грудиной постоянная и становится более интенсивной;
- боль волнообразно повторяется в состоянии покоя;
- боль распространяется в левое плечо, нижнюю челюсть;
- возникает резкая слабость;
- учащается пульс;
- резко колеблется артериальное давление.
Что бесплатно для пациента при остром инфаркте миокарда:
- Первичный обзор врачом, оценка общего состояния и жизненно важных функций;
- Экстренная диагностика;
- Непрерывный мониторинг состояния пациента;
- Круглосуточное проведение лабораторных исследований: необходимые анализы крови, определение группы крови и резус-фактора;
- Круглосуточные инструментальные исследования (КТ, МРТ, ЭКГ, ЭХО-КГ, ангиография, рентгенологическое исследование);
- Обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;
- Безвозмездные лекарства из Национального перечня;
- Медицинская реабилитация в остром периоде;
- Питание.
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