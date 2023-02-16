Украинскую монету признали лучшей на международном конкурсе: полюбуйтесь чемпионкой

Отмечается, что в этом году конкуренция для участников конкурса была жесткой, и особо выделялись Украина, Канада и Австрия, которые вырвались вперед с несколькими победами.

Данный конкурс был организован World Coin News для признания и поощрения выдающегося дизайна монет и инноваций во всем мире. Программа 2023 года, спонсируемая The Journal of East Asian Numismatics, награждала монеты, датированные 2021 годом, в 10 категориях конкурса по решению международного жюри. В этом году конкурс состоялся в 40-й раз.

В финале при подсчете голосов с большим перевесом победила украинская монета номиналом 5 гривен, выпущенная по случаю 30-летия восстановления Независимости Украины.

Украинская монета номиналом 5 гривен, нейзильбер, которая стала чемпионом конкурса "Монета года 2023" (фото: numismaticnews.net)

"Интерес к украинской чеканке повысился со стороны комитета по номинациям COTY в конкурсе этого года, поскольку Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины получил семь номинаций в шести из 10 категорий. Жюри также проявило большой интерес к этим выборам, проголосовав за них в номинациях "Лучшая современная монета" и "Самая художественная монета", - рассказал координатор COTY, автор World Coin News и рыночный аналитик NumisMaste Томас Майкл.

В публикации также отмечается, что украинская монета имеет потрясающий дизайн, достойный победы в категории "Самый художественный".

На аверсе монеты из нейзильбера изображены аисты, летящие над полем с традиционными украинскими узорами вышивкой. Герб Украины находится в верхней части рисунка. На реверсе изображена вышитая полоса, напоминающая нить ДНК, символизирующая национальный код. Автор эскиза этой монеты стал известный украинский художник Олег Шупляк.

Памятная монета из нейзильбера номиналом 5 гривен "К 30-летию независимости Украины" (фото: bank.gov.ua)

"Изящно раскрашенная и красиво оформленная монета номиналом 5 гривен, победитель в номинации "Самая художественная монета", посвященная 30-летию Независимости Украины, с большим отрывом завоевала высшую награду COTY, в которой монета набрала 30 процентов от общего числа голосов, более чем вдвое превзойдя своего ближайшего конкурента", - говорит Томас Майкл.

Он также добавил, что для абсолютного чемпиона COTY "очень необычно побеждать с таким большим отрывом".

Кроме этого, Украина также привлекла внимание жюри конкурса в категории "Лучшее современное событие" благодаря монете номиналом 10 гривен, посвященной 25-летию Конституции Украины.

Украинская монета номиналом 10 гривен, серебро (фото: numismaticnews.net)

Композиция на серебряной монете номиналом 10 гривен "25 лет Конституции Украины" воспроизводит сложенный пазл, контурами которого является микротекст с цитатами отдельных статей Конституции Украины, а силуэтные фигуры на монете олицетворяют народ Украины. Автор эскиза этой монеты - киевский художник Владислав Яровой.

Монета из серебра номиналом 10 гривен "25 лет Конституции Украины" (фото: bank.gov.ua)

Монеты каких стран тоже получили награды

Канада заняла первое место в категориях "Лучшая корона" и "Лучшее обращение" со своими монетами "Серый волк инь-ян" и "100-летие синеноса" соответственно.

Монета Канады номиналом 20 долларов, серебро, золото, имеет покрытие черным родием (фото: numismaticnews.net)

Монета Канады номиналом 10 центов, никелированная сталь (фото: numismaticnews.net)

Австрия получила награды в категории "Лучший биметаллический металл" с монетой "Умная мобильность из серебра и ниобия" и в категории "Самая инновационная" с волнистой S-образной монетой, изображающей Млечный путь.

Монета Австрии номиналом 25 евро, серебро - ниобий (фото: numismaticnews.net)

Монета Австрии номиналом 20 евро, серебро (фото: numismaticnews.net)

В этом году на конкурсе COTY также впервые одержала победу Токелау, независимая территория под управлением Новой Зеландии, в категории "Самая вдохновляющая".

Монета Токелау номиналом 20 новозеландских долларов, серебро (фото: numismaticnews.net)