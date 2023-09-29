Украинский военный "Кум" на костылях покорил Говерлу и помог ВСУ: подробности героического поступка

7 сентября военный аэроразведчик по позывному "Кум" на костылях поднялся на самую высокую точку Украины - Говерлу. Целью стал сбор на дрон для побратимов. Эта инициатива не помогла собрать необходимую сумму, но все изменил один репост.

Историю о том, как смелость украинского защитника "Кума" покорила не только Говерлу, но и Игоря Лачена, который помог закрыть сбор, рассказали РБК-Украина (проект Styler) в благотворительном фонде "Дякую тобі".

Героический поступок военного "Кума" ради закрытия сбора

С 2020 года "Кум" служит в рядах ВСУ. В настоящее время он занимает должность аэроразведчика первого штурмового батальона, 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Еще в 2014 году эта бригада участвовала в боях за Иловайск, Счастье и Дебальцево. С началом полномасштабного вторжения 92-го ОШБр стал одним из столпов обороны города Харькова.

Волонтер фонда отмечает, что недавно "Кум" недавно перенес очередную операцию, и проходит реабилитацию. Но желание быть в строю не покидает военного и сейчас, он ожидает полное восстановление и планирует возвращаться на фронт.

Но пока он решил помочь своим собратьям собрать на Mavik с тепловизором. 5 сентября благотворительный фонд "Дякую тобі" вместе с "Кумом" начали сбор сняв креативное видео с операторами БПЛА 92-й ОШБр.

"Кум" на Говерле (фото: Благотворительный фонд "Дякую тобі")

Через несколько дней фонду удалось собрать 51 тысячу гривен, однако на этом сбор приостановился. И уже тогда решительный "Кум" обратился к волонтеру "Дякую тобі" с инициативой подняться на Говерлу, чтобы ускорить сбор.

Для волонтерки фонда "Дякую тобі", "Кума" и его супруги Валерии это восхождение на Говерлу было первым. Инициатива помогла приблизить покупку дрона на 77 тысяч гривен.

"На вершине Говерлы неравнодушны выражали благодарность "Куму" за защиту Украины. Мужчина, продававший кофе и чай на вершине горы бесплатно угостил чаем военного с женой и волонтера фонда. Многие люди делали фото вместе с военным, а некоторые предлагали чем-то угостить" - рассказала волонтер.

Однако "Кум" поднялся туда с более важной миссией - собрать собратьям на дрон. Потому вместо угощений просил донатить на Mavik.

"Кум" на Говерле (фото: Благотворительный фонд "Дякую тобі")

Те, кто были на Говерле, знают, что там связь не из лучших. Поэтому одна женщина, не имея возможности задонатить на дрон на Монобанку, вручила наличные военному. Однако собранной суммы после восхождения все еще было недостаточно. Но всё смог сменить репост 15 сентября.

Решающий репост

Заместитель директора благотворительного фонда рассказала, что репост, который помог собрать средства на дрон, сделал Игорь Лачен. А, как известно, у него огромная аудитория.

"Эмоции от закрытого сбора были ярче, чем те, что можно пережить в день рождения, Новый год, и в общем все праздники взяты вместе. В истории нашего фонда это был первый сбор, который закрылся так быстро. Я узнала, что Лачен сделал репост нашего сбора. Я села и замерла в этот момент. Ведь, наверное, такая поддержка со стороны Игоря, который своими силами когда-то закрывал сборы на миллионы за час - мечта едва ли не каждого волонтера в Украине", - говорит заместитель директора фонда.

Также женщина добавляет, что после репоста Игоря на Монобанку посыпались многочисленные донаты, однако один помог не только закрыть сбор, но и покрыть покупку еще одного дрона. Донат в 100 тысяч одной транзакцией был переведен на счет фонда. Сейчас фонд "Дякую тобі" приобрели дроны и ожидают их, чтобы отвезти военным 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Военный "Кум" поднялся на Говерлу ради сбора на ВСУ (фото: Благотворительный фонд "Дякую тобі")