YARON презентовал первый сольный альбом, пробирающий до мурашек

Альбом "Куди зник митець?" записали весной 2023 года в Киеве. Звучание пластинки выдержано в традиционной для YARON'а экспериментальной манере.

Голоса Леонида Кучмы и Владимира Зеленского, плач лиры и пассажи Прокофьева, драм-энд-бейс и гаражный рок - все это вы можете услышать в первой сольной работе.

Интересной стала и презентация пластинки. Ее провели в музее-мастерской Кавалеридзе в рамках выставки "Under Fire". Артист предложил посетителям галереи изменить угол взгляда на музыку и исполнял песни с альбома тет-а-тет каждому лично.

"Идея перфоманса на самом деле очень простая: когда вы наедине с человеком, вам легче всего поверить друг другу. Мне важно было рассказать свою историю напрямую, глядя в глаза. Это интересные и каждый раз новые ощущения и для меня, как для артиста, и для посетителя. Человек может реагировать каким-либо образом: опустить глаза или танцевать. Самое ценное, что эта реакция происходит", - рассказал YARON о сути эксперимента.

Послушать новый альбом YARON можно по ссылке.

YARON выпустил новый альбом (фото: пресс-служба)

Справка

YARON - украинский музыкант, хип-хоп артист и основатель арт-комьюнити "Промінь". Родился в Киеве, окончил Киевский музыкальный лицей им. Лысенко по классу виолончели. А высшее образование получил в Киевском университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

В 2017 году Ярон Муравьев (настоящее имя артиста) выступал в составе дуэта Artordogs, который основал вместе с Иваном Новиковым. Дуэт выпустил несколько синглов, давал концерты в Киеве, Одессе и Тель-Авиве. В 2021 году музыканты приостановили деятельность проекта.

Сольный проект YARON начал в 2021 году с релиза миниальбома Pole-Pole, созданного во время многомесячного путешествия по Танзании. Песни к альбому он записал с местными музыкантами в студии Стоун-Тауна и Музыкальной академии Занзибара.

В 2022 году Ярон основал арт-фестиваль "Промінь", для которого объединил молодых украинских художников-новаторов. В 2023 году об арт-вечеринках писали The New York Times и Le Monde. В настоящее время музыкант принимает участие в волонтерской инициативе "Юрба", участники которой убирают завалы разрушенных домов и помогают пострадавшим жителям Киевской области.