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Похожий на Меркьюри певец без руки. Кто такой Лаки Лав, песни которого покорили ТикТок

Пятница 08 сентября 2023 10:24
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Похожий на Меркьюри певец без руки. Кто такой Лаки Лав, песни которого покорили ТикТок Фото: LUCKY LOVE покоряет сердца слушателей (instagram.com/thisisluckylove)
Автор: Людмила Жукова

LUCKY LOVE из ТикТок покорил сердца слушателей своими композициями, а его музыка и образ стали спасением и отдушиной для людей с инвалидностью, которые чувствуют себя одинокими.

Кто же такой, похожий на Меркьюри певец без руки, песни которого покоряют с первой минуты своей нежностью и душой - читайте в материале ниже.

LUCKY LOVE и его песни

Отметим, что фурор в сети произвела песня Masculinity. Пользователи писали артисту, что слушают ее на повторе, а ее лиричность не оставляет никого равнодушным.

Многие отмечают, что музыкант ну очень похож на лидера группы Queen Фреди Меркьюри. Он также очень пластичный, сексуальный, чувственный, и конечно же талантливый.

Похожий на Меркьюри певец без руки. Кто такой Лаки Лав, песни которого покорили ТикТокПохожий на Меркьюри певец без руки. Кто такой Лаки Лав, песни которого покорили ТикТок

LUCKY LOVE покорил слушателей своей музыкой (instagram.com/thisisluckylove)

Кто же такой LUCKY LOVE

Настоящее имя исполнителя - Люк Брюер, ему 28 лет, он артист, модель и drag queen, живущий в Париже и Берлине.

Его творчество - это о поиске истинной личности и заботе о себе. Кстати, в одном из интервью, Люк сообщил, что он не хочет устанавливать протез для отсутствующей руки.

Также артист рассказал, что он родился без одной конечности и его мама всегда его поддерживала и говорила не беспокоится об этом.

Карьера Люка началась в Париже, он приехал туда и хотел стать моделью, но там ему сказали, что его мечте не суждено сбыться. Но все изменилось, когда он попал на обложку Vogue. Его фотографировал Крейг МакДин из Нью-Йорка. После этого модельные агентства уже вовсю предлагали сотрудничество.

"Моей целью было показать, что люди, рожденные с пороками, не должны себе говорить: "Я не смогу", а должны верить в себя во что бы то ни стало", - сказал Люк в интервью Mad officiel.

После карьеры модели Люк открылся в новом амплуа. Он начал работать травести-танцором в парижском кабаре Madame Arthur. Танцами француз занимался с пяти лет, инициатором была мама.

Сейчас в Instagram Люка не так много подписчиков (180 тысяч), но его пример мотивирует многих не сдаваться, а также принимать людей такими, как они есть, несмотря ни на что абсолютно...

Похожий на Меркьюри певец без руки. Кто такой Лаки Лав, песни которого покорили ТикТокПохожий на Меркьюри певец без руки. Кто такой Лаки Лав, песни которого покорили ТикТокПохожий на Меркьюри певец без руки. Кто такой Лаки Лав, песни которого покорили ТикТок

LUCKY LOVE (instagram.com/thisisluckylove)

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