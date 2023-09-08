Похожий на Меркьюри певец без руки. Кто такой Лаки Лав, песни которого покорили ТикТок

LUCKY LOVE из ТикТок покорил сердца слушателей своими композициями, а его музыка и образ стали спасением и отдушиной для людей с инвалидностью, которые чувствуют себя одинокими.

Кто же такой, похожий на Меркьюри певец без руки, песни которого покоряют с первой минуты своей нежностью и душой - читайте в материале ниже.

LUCKY LOVE и его песни

Отметим, что фурор в сети произвела песня Masculinity. Пользователи писали артисту, что слушают ее на повторе, а ее лиричность не оставляет никого равнодушным.

Многие отмечают, что музыкант ну очень похож на лидера группы Queen Фреди Меркьюри. Он также очень пластичный, сексуальный, чувственный, и конечно же талантливый.

LUCKY LOVE покорил слушателей своей музыкой (instagram.com/thisisluckylove)

Кто же такой LUCKY LOVE

Настоящее имя исполнителя - Люк Брюер, ему 28 лет, он артист, модель и drag queen, живущий в Париже и Берлине.

Его творчество - это о поиске истинной личности и заботе о себе. Кстати, в одном из интервью, Люк сообщил, что он не хочет устанавливать протез для отсутствующей руки.

Также артист рассказал, что он родился без одной конечности и его мама всегда его поддерживала и говорила не беспокоится об этом.

Карьера Люка началась в Париже, он приехал туда и хотел стать моделью, но там ему сказали, что его мечте не суждено сбыться. Но все изменилось, когда он попал на обложку Vogue. Его фотографировал Крейг МакДин из Нью-Йорка. После этого модельные агентства уже вовсю предлагали сотрудничество.

"Моей целью было показать, что люди, рожденные с пороками, не должны себе говорить: "Я не смогу", а должны верить в себя во что бы то ни стало", - сказал Люк в интервью Mad officiel.

После карьеры модели Люк открылся в новом амплуа. Он начал работать травести-танцором в парижском кабаре Madame Arthur. Танцами француз занимался с пяти лет, инициатором была мама.

Сейчас в Instagram Люка не так много подписчиков (180 тысяч), но его пример мотивирует многих не сдаваться, а также принимать людей такими, как они есть, несмотря ни на что абсолютно...

LUCKY LOVE (instagram.com/thisisluckylove)