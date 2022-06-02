ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ми як королі світу: пілот ЗСУ розкрив деталі секретних польотів на "Азовсталь"

Новость на русском →
Четвер 02 червня 2022 15:19
Ми як королі світу: пілот ЗСУ розкрив деталі секретних польотів на "Азовсталь" Пілот ЗСУ розкрив деталі польотів на Азовсталь (відео)
Автор: Анна Шиканова

Пілот ЗСУ розповів про польоти до Маріуполя, під час яких на "Азовсталь" доставлялися їжа, боєприпаси та медикаменти, а назад забирали поранених бійців. Він зізнається, що ці польоти були не просто дуже складними, а практично неможливими.

Відео інтерв'ю з пілотом вертольота розмістили на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

За словами пілота, всі операції були секретними та координувалися ГУР. У екіпажу було зовсім небагато часу, що вникнути в усі деталі та нюанси цих небезпечних польотів, а інформації було неймовірно багато. Кожен такий політ був індивідуальним випадком і кожен раз пілотам доводилося ризикувати, бо сили ворога були напоготові.

"У когось була доба на підготовку, у когось тиждень. А у когось лічені години. Основна складність полягала в тому, що необхідно було доставити вантаж вглиб противника на території понад 100 км. І саме все це відстань щільно охоронялося протиповітряною обороною противника", - розповідає пілот.

За всіма математичними розрахунками та тактиками, ці польоти зробити було майже неможливо. Але практика показала, що це реально. І всі пілоти здійснювали польоти.

"Головне для нас - це знати всі природні та штучні перепони. Щоб вони нам допомагали та не заважали", - додає військовий.

У зоні посадки вертольота в районі "Азовсталь" знаходиться 3 різних зенітних комплекси, які робили ці операції практично неможливими. Але всі пілоти розуміли, навіщо потрібно здійснювати ці польоти. Хоча 90% розуміли, що вони можуть не повернутися з цього завдання.

"Найсильніше хвилювання, коли йдеш до вертольота перед запуском. Але вже в процесі ми всі розуміли, що це просто робота. Ми працювали, робили те, що могли. І в цей момент, коли ми вже опинилися в Маріуполі і йшла висадка - це було почуття ейфорії", - розповів пілот.

Долетіти до Маріуполя і вдало приземлитися, вивантажити вантаж і завантажити поранених - це була тільки частина завдання. Потрібно було ще злетіти та дістатися до місця призначення. Пілот зізнався, що в його вертоліт потрапила ракета ПЗРК і відмовив один двигун. Його колегам в іншому вертольоті не пощастило - загинув пілот і весь екіпаж.

"Нам здавалося, що, якщо ми прийшли сюди, і ми зараз знаходимося в зоні ураження трьох зенітно-ракетних комплексів, і ми стоїмо тут і ми вивантажуємося. Що ми всі, ми як королі світу. Ми вже перемогли й все. Все буде добре", - додав військовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов розповів про секретні операції української авіації на "Азовсталь".

А також розповідали історію дружини бійця "Азова", яка провела в бункері з немовлям 65 днів і змогла вибратися через фільтраційні табори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь Збройні сили України
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими