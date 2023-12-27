Украинский певец заплакал, когда его спросили, пойдет ли на фронт по повестке

Артист ответил хейтерам

Так, в последнее время исполнитель сталкивается с хейтом в соцсетях из-за того, что он не защищает Украину на фронте.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"Замкнутый круг, потому что смертей не становится меньше, мы все теряем своих родных. Я тоже получаю этот хейт, почему я не на фронте. И винить их нельзя, потому что все происходящее это травмирует психику. Но это не о цивилизованном, это о больной ментальности. Продолжают внутри травить всех…", - заявил он.

Певец со слезами на глазах признался, что боится идти воевать, и не знает, какими будут его действия, если ему вручат повестку.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"С моим перечнем болезней я не уверен, что меня возьмут. Но если мой перечень болезней им подходит, то я тоже не знаю, что делать. Добровольцем я не пошел, потому что я ссыкун. Я это признаю - я боюсь. Я не знаю, что бы я там делал. Забился бы в угол? Кто-то не боится и для них это дело жизни, как для меня творчество дело жизни", - поделился MELOVIN.

"Я не знаю, что ответить. Я впервые в этом. Мы не выбирали родится, чтобы война была. У меня нет ответа. Я также боюсь, как и все. И моя мама переживает также. Для всех это больно. Оправдываться? Перед кем и перед чем? Я не знаю. И я имею право что-то не знать в этой жизни. Имею право не быть Арестовичем", - добавил артист.

Что известно о болезни MELOVIN

В ноябре 26-летний певец сообщил фанам, что неизлечимо болен.

Тогда поклонники предположили, что у него стеатогепатит с выраженной активностью, однако сам исполнитель точный диагноз не назвал.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Позже он сделал признание на своей странице в Instagram. Знаменитость рассказал, что врачи диагностировали у него сахарный диабет MODY-типа.

Также артист поделился, как узнал свою болезнь. Он говорит, что у него постоянно были проблемы с весом - то он весит 85 килограммов, то 70.