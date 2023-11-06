Украинский певец сбежал в Польшу и агитирует "вступать в российскую империю" (видео)

Солист украинской рок-группы "Пошлая Молли", Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко), выразил свое недовольство по поводу польского языка и предложил полякам перейти на нормальный, по его мнению, язык - русский. В Польшу он с коллективом приехал с концертом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певца.
В своем блоге артист, который до полномасштабного вторжения РФ жил и зарабатывал кровавые рубли в стране-агрессорке, призвал поляков учить русский и вступать в Российскую империю.
"Знаете, что меня бесит в Польше. Меня нереально бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом у**банском языке, если есть русский язык. Ч*ваки, просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Есть же Российская империя, просто вступите в нее и говорите на нормальном языке", - выступил с резким заявлением Бледный.
Впоследствии он опять опубликовал тот же видеоролик (который позже удалил) в своей stories, но на этот раз благодаря использованию нейросети он говорил уже на польском языке.
Вокалист "Пошлая Молли" (фото: российские СМИ)
Один из пользователей соцсети X (ранее Twitter) призвал посмотреть ролик всем украинским фанатам "Пошлой Молли", и задуматься.
К слову, с концертами в Польшу приехала и российско-украинская группа "Нервы", которая также после 24 февраля 2022 года прекратила свою деятельность в РФ.
Группа "Нервы" (фото: instagram.com/nervy_official)
Однако, судя по ролику, опубликованному Кириллом Бледным в Instagram-stories, музыканты до сих пор продолжают исполнять русскоязычные песни на своих концертах.
Группа "Нервы" в Польше (фото: instagram.com/dropbled)
Группа была сформирована в 2016 году в городе Харькове музыкантом Кириллом Тимошенко.
Сам Кирилл родился в городе Змиев, который находится в Харьковской области.
Имея репутацию человека с нестабильным поведением, Тимошенко-Бледный неоднократно попадал в инциденты после выступлений, в частности, его обвиняли в домогательствах к 17-летней поклоннице.
В прошлом году группа объявила о своем решении прекратить проведение концертов в России.
Группа "Пошлая Молли" (фото: российские СМИ)