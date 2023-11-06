Украинский певец сбежал в Польшу и агитирует "вступать в российскую империю" (видео)

Вокалист "Пошлая Молли" пробил дно

В своем блоге артист, который до полномасштабного вторжения РФ жил и зарабатывал кровавые рубли в стране-агрессорке, призвал поляков учить русский и вступать в Российскую империю.

"Знаете, что меня бесит в Польше. Меня нереально бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом у**банском языке, если есть русский язык. Ч*ваки, просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Есть же Российская империя, просто вступите в нее и говорите на нормальном языке", - выступил с резким заявлением Бледный.

Впоследствии он опять опубликовал тот же видеоролик (который позже удалил) в своей stories, но на этот раз благодаря использованию нейросети он говорил уже на польском языке.

Вокалист "Пошлая Молли" (фото: российские СМИ)

Украинцы возмущены

Один из пользователей соцсети X (ранее Twitter) призвал посмотреть ролик всем украинским фанатам "Пошлой Молли", и задуматься.

А що він робе у Польщі? Хай пхне на болота

У*бан не задумувався, що багатьох людей і світ дратує його язик! Місце йому в його імперії!

Мальчік паєл ґ*вна, і тепер у нього в голові лише русская імпєрія

К слову, с концертами в Польшу приехала и российско-украинская группа "Нервы", которая также после 24 февраля 2022 года прекратила свою деятельность в РФ.

Группа "Нервы" (фото: instagram.com/nervy_official)

Однако, судя по ролику, опубликованному Кириллом Бледным в Instagram-stories, музыканты до сих пор продолжают исполнять русскоязычные песни на своих концертах.

Группа "Нервы" в Польше (фото: instagram.com/dropbled)

Что известно о группе "Пошлая Молли"

Группа была сформирована в 2016 году в городе Харькове музыкантом Кириллом Тимошенко.

Сам Кирилл родился в городе Змиев, который находится в Харьковской области.

Имея репутацию человека с нестабильным поведением, Тимошенко-Бледный неоднократно попадал в инциденты после выступлений, в частности, его обвиняли в домогательствах к 17-летней поклоннице.

В прошлом году группа объявила о своем решении прекратить проведение концертов в России.

Группа "Пошлая Молли" (фото: российские СМИ)