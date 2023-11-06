Український співак втік у Польщу і агітує "вступати в російську імперію" (відео)

Вокаліст "Пошлая Молли" пробив дно

У своєму блозі артист, який до повномасштабного вторгнення РФ жив і заробляв криваві рублі у країні-агресорці, закликав поляків вчити російську і вступати в Російську імперію.

"Знаєте, що мене бісить в Польщі. Мене н**й нереально бісить польська мова. Я не розумію, нащо говорити цією у**банською мовою, якщо є російська мова.Ч*ваки, просто вивчіть російську і говоріть нормальною мовою. Є ж Російська імперія, просто вступіть в неї і говоріть нормальною мовою", - виступив з різкою заявою Блєдний.

Згодом він знову опублікував той самий відеоролик (який пізніше видалив) у своїй stories, але цього разу завдяки використанню нейромережі він говорив вже польською мовою.

Вокаліст "Пошлая Молли" (фото: російські ЗМІ)

Українці обурені

Один з користувачів соцмережі X (раніше Twitter) закликав подивитися ролик всім українським фанатам "Пошлой Молли", і замислитись.

А що він робе у Польщі? Хай пхне на болота

У*бан не задумувався, що багатьох людей і світ дратує його язик! Місце йому в його імперії!

Мальчік паєл ґ*вна, і тепер у нього в голові лише русская імпєрія

До слова, з концертами до Польщі приїхав також російсько-український гурт "Нервы", який також після 24 лютого 2022 року припинив свою діяльність у РФ.

Гурт "Нерви" (фото: instagram.com/nervy_official)

Однак, судячи з ролику, опублікованого Кирилом Блєдним в Instagram-stories, музиканти досі продовжують виконувати російськомовні пісні на своїх концертах.

Гурт "Нерви" у Польщі (фото: instagram.com/dropbled)

Що відомо про гурт "Пошлая Молли"

Гурт було сформовано у 2016 році у місті Харкові музикантом Кирилом Тимошенко.

Сам Кирило народився у місті Зміїв, яке знаходиться у Харківській області.

Маючи репутацію людини з нестабільною поведінкою, Тимошенко-Блєдний неодноразово потрапляв в інциденти після виступів, зокрема, його звинувачували у домаганнях до 17-річної шанувальниці.

Минулого року гурт оголосив про своє рішення припинити проведення концертів у Росії.

Гурт "Пошлая Молли" (фото: російські ЗМІ)