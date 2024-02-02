12 новых украинских песен, которые завораживают и вдохновляют

Украинские артисты обрадовали новинками в первые дни февраля 2024 года. Среди них можно найти треки на любой вкус и настроение.

Kalush Orchestra - "Янголом"

Олег Псюк и Ко спели о самом сильном чувстве в мире - любви. В этой песне ангел символизирует любимого человека, без которого жизнь теряет смысл. Музыканты надеются, что трек "найдет отзыв в вашей душе и встрянет в груди, как стрела из песни"

ХАС - "Йду по воді"

Рэпер "посягнул на святое" в видео на свой новый трек из альбома-трилогии "БЛЮЗнірство". Для кого смысл может показаться оскорбительным, ибо кто может провести аналогию со Христом. Но мы все "дети Божьи". И у каждого из нас есть свой Крестный путь.

Alina Pash - "Ne_novenka"

Алина Паш, которая сейчас живет в США, решила всех расшевелить крутым драйвовым треком.

Lely45 - "Я сподіваюсь"

Певица надеется, что кому-то песни из ее нового альбома станут "лекарством, подругой, поддержкой, вдохновением или просто приятным воспоминанием".

MBreeze - "Втомленим"

Финалисты талант-шоу X-Фактор и участники Национального отбора на Евровидение возвращаются с новым посланием всем нам.

"Пиріг і Батіг" - "І гріховна, і свята"

Песня на слова культового Григория Чупринки, являющегося представителем первой волны расстрелов во времена, когда только пришли советы в Украину. Он также особенный тем, что никогда не был сторонником ничего советского, был упрямым националистом, украинским сечевым стрелком, за что его расстреляли 28 августа 1921 года в киевском Лукьяновском СИЗО.

Art Demur - "Завтра"

Это жизнеутверждающая и полная надежды композиция, в которой переплетаются звуки фортепиано, яркий бит и струнный квартет. В песне главный герой обращается к образу девушки и ведет диалог с ней. Преисполненный решимости, он заявляет "завтра будет лучший день и солнце снова взойдет". Потому он просит не ждать его, ведь он строит новое будущее.

SHADU - "Ignite"

Певица продолжает радовать поклонников. Главной темой ее новых творений из релиза "Perfect Hologram" является то, что после самой темной ночи наступает самый яркий рассвет. И если вам сегодня кажется, что в вашей жизни больше не будет ярких красок, знайте, что самые красивые эмоции и события еще впереди.

adm:t - "Завтра?"

Эта песня написана на стихотворение погибшего поэта Максима Кривцова...

"Робаний Йот" - "Зелененькі очі"

Львовская группа продолжает дарить мощный и жизнерадостный поп-панк.

Love, Mary - Поцілунки"

Все привыкли, что артистка воспевает в своих песнях разбитое сердце, несчастливую любовь и токсичные отношения между партнерами, но все наоборот. В этот раз Love, Mary рассказывает о близости на духовном и физическом уровнях, конечно, через призму своего жизненного опыта.

ANDRUX "Залишився Один"

Украинский певец из Сан-Франциско поделился своими чувствами в новой песне "Залишився Один", которая освещает сложный и часто тяжелый процесс выхода из состояния одиночества.