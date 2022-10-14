"Не страшно, ведь я - украинец": школьник из Киева высказался об обстреле РФ детской площадки и восхитил сеть
В Киеве девятилетний мальчик высказался о российских массированных ракетных ударах по столице и признался, что вражеские обстрелы ему не страшны, ведь он - украинец. Комментарий храброго школьника для иностранного корреспондента уже разлетелся в сети.
Репортаж вышел на немецком телеканале Das Erste.
В сюжете описывались последствия российских ударов ракетами по Киеву и другим городам Украины, произошедшие 10 октября. В частности, речь шла об обстрелах центра столицы.
9-летний киевский школьник Аскольд высказался о российском обстреле (фото: скриншот с видео)
Репортер пообщался с жителями Киева возле пострадавшего велосипедно-пешеходного "стеклянного" моста на Владимирскую горку, затем с дорожными ремонтниками на перекрестке около здания Дом учителя, где уже залатали огромную воронку.
После было небольшое интервью с мальчиком по имени Аскольд, который играл на детской площадке в парке Шевченко, куда тоже попала российская ракета.
Мальчик отдыхал на детской площадке в парке Шевченко, куда 10 октября ударила российская ракета (фото: скриншот с видео)
Вот такая состоялась беседа:
"- Для меня было очень больно - ну я просто не мог представить, что это произошло. Я думал, что это никогда не случится, что эти качели разберут, но не то, что они когда-нибудь взорвутся. Вот так.
- Ну ты говоришь - тебе все равно не страшно?
- Нет.
- Почему нет?
- Потому что я - украинец. А украинцам ничего не страшно. Вот поэтому мне ничего и нестрашно. Потому что я уже и не такое видел. Я видел, когда ездил в Бучу, я видел обстрелянные дома..."
Как отреагировали в СратКоме ВСУ, которые также опубликовали соответствующее видео, этот мальчик - настоящий герой, и любые попытки россиян напугать таких людей или победить в их захватнической войне против Украины обречены на провал.
"Именно такие дети и есть будущее нашей страны", - говорится в публикации.
Напомним, ранее украинский психолог рассказал о том, как не поддаваться панике и не реагировать на ИПСО.
Добавим, перед этим психолог объяснила родителям, как говорить с детьми на тему ядерного или ракетного удара.