Украинский "Щедрик" в техно-версии покоряет ТикТок (видео)

"Щедрик" в техно-версии задал новый тренд в ТикТоке

Новая техно-версия народной украинской щедривки Леонтовича "Щедрик", которая уже более 120 лет всему миру дарит новогоднее настроение, покорила ТикТок.

Как известно, авторами хита являются французский диджей Naeleck и израильский дуэт Vini Vici. Ремикс называется "Home Alone", что в переводе означает "Сам дома" и вероятно он является прямой отсылкой к одному из любимых новогодних фильмов. Этот фильм знают абсолютно все и к слову, сама колядка звучит в "Сам дома".

Под новую техно-версию "Щедрика" сотни тиктокеров по всему миру снимают свои видео и выкладывают их в сеть, тем самым распространяя украинскую колядку, гордость нашей страны.

Новый ремикс стал популярен не только в Украине, но и за рубежом. Пользователи соцсетей активно снимают видео под техно-версию. А на платформе YouTube оригинальный ремикс набрал уже около 230 тысяч просмотров.

История колядки "Щедрик"

Впервые произведение издали в 1919 году и с того же времени оно незаменимо в период новогодних праздников. Сначала "Щедрик" был чисто украинской колядкой, но впоследствии его услышал и весь мир, правда, под другим названием.

Известный мировой хит "Carol of the Bells" - это и есть тот самый "Щедрик", Лонтович, который знает весь мир. Его превратил американский дирижёр украинского происхождения Питер Вильховский, написав английский текст в музыку Леонтовича.

А теперь "Щедрик" звучит не только в классической версии и во всем мире, но и задает новые тренды, которые поддерживает мир в социальных сетях.