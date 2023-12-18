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Украинский "Щедрик" в техно-версии покоряет ТикТок (видео)

Новая версия "Щедрика" стала вирусной в ТикТоке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

В Тиктоке вирусится техно-версия украинского "Щедрика", под которую пользователи сети уже сняли сотни видео.

О том, кто является автором нового хита, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), предварительно исследовав сеть ТикТок.

"Щедрик" в техно-версии задал новый тренд в ТикТоке

Новая техно-версия народной украинской щедривки Леонтовича "Щедрик", которая уже более 120 лет всему миру дарит новогоднее настроение, покорила ТикТок.

Как известно, авторами хита являются французский диджей Naeleck и израильский дуэт Vini Vici. Ремикс называется "Home Alone", что в переводе означает "Сам дома" и вероятно он является прямой отсылкой к одному из любимых новогодних фильмов. Этот фильм знают абсолютно все и к слову, сама колядка звучит в "Сам дома".

Под новую техно-версию "Щедрика" сотни тиктокеров по всему миру снимают свои видео и выкладывают их в сеть, тем самым распространяя украинскую колядку, гордость нашей страны.

Новый ремикс стал популярен не только в Украине, но и за рубежом. Пользователи соцсетей активно снимают видео под техно-версию. А на платформе YouTube оригинальный ремикс набрал уже около 230 тысяч просмотров.

@d.lototskiy #Ukraine #ElectronicMusic Home Alone - Vini Vici & Naeleck & Marnik
@mekchno Love this ukrainien banger Wish i could sing along with the lyrics trying my best ukrainien lip sync Hahah Love to my ukrainien brother and sisters Of course with @Jannick #techno #ukraine #ukraine #christmas #song Home Alone - Vini Vici & Naeleck & Marnik
@joelweyer0

verstehe kein wort aber das is guuut

Home Alone - Vini Vici & Naeleck & Marnik
@sviitlyachok

А цей ремікс взагалі француз зробив

Home Alone - Vini Vici & Naeleck & Marnik

 

История колядки "Щедрик"

Впервые произведение издали в 1919 году и с того же времени оно незаменимо в период новогодних праздников. Сначала "Щедрик" был чисто украинской колядкой, но впоследствии его услышал и весь мир, правда, под другим названием.

Известный мировой хит "Carol of the Bells" - это и есть тот самый "Щедрик", Лонтович, который знает весь мир. Его превратил американский дирижёр украинского происхождения Питер Вильховский, написав английский текст в музыку Леонтовича.

А теперь "Щедрик" звучит не только в классической версии и во всем мире, но и задает новые тренды, которые поддерживает мир в социальных сетях.

Ранее мы рассказывали о том, что в ТикТоке появился новый тренд для пожилых людей.

Также читайте наш материал о "ITALODISCO", бьющем рекорды в ТикТок.

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