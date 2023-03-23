Украинский разработчик создал игру о войне, где можно играть на стороне россиян: разгорается скандал

Что известно об игре

Разработчик из Киева создал тактический шутер (тип игры) о российско-украинской войне. Как рассказал Сергей в интервью Gamedev, эта идея появилась у него еще 3 года назад, и он не расценивал ее как нечто стоящее.

Разработчик игры "Glory to the Heroes" Сергей Воронов (фото: gamedev.dou.ua)

Когда началась полномасштабная война, он решил присоединиться к рядам ТрО. Там и "поймал" вдохновение. Первым эпизодом игры, который создал Сергей, стал момент, когда трактор вез вражеский танк. Людям это понравилось.

А вот тот факт, что пользователь может играть на стороне россиян, не очень пришелся по душе любителям игр. Однако Сергей говорит, что это опция для западных стран.

Эпизод по игре с острова Змеиный (фото: gamedev.dou.ua)

"Например, большая часть нашей аудитории - западные игроки. Для них эти события не играют такой роли, как для украинцев. Им интересно поиграть за россиян из-за определенного оружия и техники, которое они имеют, - они совсем не думают о моральном подтексте", - объясняет разработчик.

Чтобы как-то выровнять ситуацию, в игру на стороне россиян планируют добавить опцию панической атаки, которая накрывает совершившего военные преступления человека.

Оружие в игре создано на основе реальных украинских прототипов (фото: gamedev.dou.ua)

Реакции украинцев

Украинское сообщество в Twitter не очень любезно встретило эту новость. Пользователи возмущены тем, что разработчик создал возможность быть на стороне россиян и шутят, что таких игроков следует отправить в СБУ.

Дуже сподівався, що то буде синглова гра, без вибору сторін. Навіщо додавати в українську гру можливість вбивати росіянами українців??? Навіщо???

Непогана наживка, але верифікація має бути онлайн і з паспортними даними: гравець обирає гру за русню і отримує в подарунок максимально реалістичні відчуття від гри шляхом прибуття до нього Альфи СБУ протягом пів години.

Росіяни будуть грати в неї частіше ніж українці. Це ж так весело гвалтувати та вбивати! Не соромно потім дивитися в очі хоробрим та міцним людям, що поклали усе, що боронять свою землю та свої родини, людей що їх оточують, навіть тих самих розробників цієї гри?

Це просто ДНО! Це ж як наср*но в голові повинно бути, щоб створювати гру під час війни, де можна грати за вбивць які роблять геноцид твоєї Нації.

Це дуже огидно, звісно. Але, безперечно, про російсько-українську війну ще буде створено чимало нових ігор - подобається нам це чи ні. І, звісно, мені б хотілося, щоб росіяни в ній були виключно тупими ботами, яких можна кромсати з кулемета.

Окончательный релиз игры еще не состоялся, его планируют на 2024 при условии нахождения инвесторов. Сейчас игру "Glory to the Heroes" продвигают на разных социальных площадках.