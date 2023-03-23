Украинский разработчик создал игру о войне, где можно играть на стороне россиян: разгорается скандал

Украинский разработчик Сергей Воронов создал первую игру о войне на Украине и добавил возможность играть на стороне россиян. Игра называется "Glory to the Heroes". Пользователи социальных сетей разразились от такой новости и не слишком одобрили эту новинку.
Об этом сообщила YouTube-блогер Splendent Eileen на своей странице в Twitter.
Разработчик из Киева создал тактический шутер (тип игры) о российско-украинской войне. Как рассказал Сергей в интервью Gamedev, эта идея появилась у него еще 3 года назад, и он не расценивал ее как нечто стоящее.
Разработчик игры "Glory to the Heroes" Сергей Воронов (фото: gamedev.dou.ua)
Когда началась полномасштабная война, он решил присоединиться к рядам ТрО. Там и "поймал" вдохновение. Первым эпизодом игры, который создал Сергей, стал момент, когда трактор вез вражеский танк. Людям это понравилось.
А вот тот факт, что пользователь может играть на стороне россиян, не очень пришелся по душе любителям игр. Однако Сергей говорит, что это опция для западных стран.
Эпизод по игре с острова Змеиный (фото: gamedev.dou.ua)
"Например, большая часть нашей аудитории - западные игроки. Для них эти события не играют такой роли, как для украинцев. Им интересно поиграть за россиян из-за определенного оружия и техники, которое они имеют, - они совсем не думают о моральном подтексте", - объясняет разработчик.
Чтобы как-то выровнять ситуацию, в игру на стороне россиян планируют добавить опцию панической атаки, которая накрывает совершившего военные преступления человека.
Оружие в игре создано на основе реальных украинских прототипов (фото: gamedev.dou.ua)
Украинское сообщество в Twitter не очень любезно встретило эту новость. Пользователи возмущены тем, что разработчик создал возможность быть на стороне россиян и шутят, что таких игроков следует отправить в СБУ.
Окончательный релиз игры еще не состоялся, его планируют на 2024 при условии нахождения инвесторов. Сейчас игру "Glory to the Heroes" продвигают на разных социальных площадках.
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