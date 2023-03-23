Український розробник створив гру про війну, де можна грати на боці росіян: розгорається скандал

Що відомо про гру

Розробник з Києва створив тактичний шутер (тип гри) про російсько-українську війну. Як розповів Сергій в інтерв'ю Gamedev, ця ідея з'явилася в нього ще 3 роки тому, і він не розцінював її як щось вартісне.

Розробник гри "Glory to the Heroes" Сергій Воронов (фото: gamedev.dou.ua)

Коли почалася повномасштабна війна, він вирішив долучитися до лав ТрО. Там і "зловив" натхнення. Першим епізодом гри, який створив Сергій, став момент, коли трактор віз ворожий танк. Людям це сподобалося.

А от той факт, що користувач може грати на боці росіян, не дуже прийшовся до душі любителям ігор. Однак Сергій каже, що ця опція для західних країн.

Епізод із гри з острова Зміїний (фото: gamedev.dou.ua)

"Наприклад, велика частина нашої аудиторії - західні гравці. Для них ці події не відіграють такої ролі, як для українців. Їм цікаво пограти за росіян через певну зброю й техніку, яку ті мають, - вони зовсім не думають про моральний підтекст", - пояснює розробник.

Щоб якось вирівняти ситуацію, до гри на боці росіян планують додати опцію панічної атаки, яка накриває людину, що вчинила воєнні злочини.

Зброя в грі створена на основі реальних українських прототипів (фото: gamedev.dou.ua)

Реакції українців

Українська спільнота у Twitter не дуже люб'язно зустріла цю новину. Користувачі обурені тим, що розробник створив можливість бути на боці росіян і жартують, що таких гравців потрібно відправити до СБУ.

Дуже сподівався, що то буде синглова гра, без вибору сторін. Навіщо додавати в українську гру можливість вбивати росіянами українців??? Навіщо???

Непогана наживка, але верифікація має бути онлайн і з паспортними даними: гравець обирає гру за русню і отримує в подарунок максимально реалістичні відчуття від гри шляхом прибуття до нього Альфи СБУ протягом пів години.

Росіяни будуть грати в неї частіше ніж українці. Це ж так весело гвалтувати та вбивати! Не соромно потім дивитися в очі хоробрим та міцним людям, що поклали усе, що боронять свою землю та свої родини, людей що їх оточують, навіть тих самих розробників цієї гри?

Це просто ДНО! Це ж як наср*но в голові повинно бути, щоб створювати гру під час війни, де можна грати за вбивць які роблять геноцид твоєї Нації.

Це дуже огидно, звісно. Але, безперечно, про російсько-українську війну ще буде створено чимало нових ігор - подобається нам це чи ні. І, звісно, мені б хотілося, щоб росіяни в ній були виключно тупими ботами, яких можна кромсати з кулемета.

Остаточний реліз гри ще не відбувся, його планують на 2024 рік за умови знаходження інвесторів. Наразі гру "Glory to the Heroes" просувають на різних соціальних майданчиках.