Создана игра-симулятор ударного дрона ВСУ, уничтожающего российских оккупантов

Группа разработчиков готовит к выпуску гру Death From Above - аркадный симулятор дронов, действие которого происходит в Украине во время российского вторжения.

Описание игры

Аркадный симулятор Death From Above дает возможность игроку почувствовать себя украинским военные оператором ударного коптера, который сражается с российскими оккупантами, подбивает танки и живую силу врага, возвращает похищенные захватчиками стиралки и прочее оборудование, восстанавливает важные линии связи.

Death From Above is an arcade-style drone simulator game set during the Russian invasion of Ukraine.



Support the game on Kickstarter now! https://t.co/8PWVnq8o0K



Made together with Ukranian developers, artists, organizations & charities pic.twitter.com/5q3TYDcWfe — Death from Above - Back on Kickstarter! (@LesserEvilPub) March 10, 2023

Когда выйдет

В настоящее время продолжается доработка игры, а планируемая дата выпуска на игровом сервисе Steam: 2-й квартал 2023 года.

Над проектом работает команда из Украины, Польши, Финляндии, Казахстана, Германии и Португалии.

Выходит игра симулятор Death From Above о работе украинского оператора ударного дрона (фото: store.steampowered.com)

Благотворительность

Отметим, что после выхода игры издатель перечислит 30% прибыли от продаж благотворительной организации "Повернись живим", а также организации "Армия дронов".

"Как только мы достигнем безубыточности в игре, мы увеличим этот вклад, направив 70% наших чистых доходов на эти добрые дела. Остальные 30% будут вложены в дальнейшее развитие игры", - обещают разработчики.

Сбор на проект осуществляется на платформе Kickstarter.

В игре Death From Above можно почувствовать украинским оператором дрона и уничтожать силы российских оккупантов (фото: store.steampowered.com)

Системные требования

Для игры Death From Above заявлены такие минимальные системные требования

ОС: Windows 10 64bit / Процессор: i3-6100/i5-2500 / Видеокарта: GTX 950 / DirectX: версии 11 / Место на диске: 4 GB доступного места / Поддержка ВР: N/A.