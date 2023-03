Создана игра-симулятор ударного дрона ВСУ, уничтожающего российских оккупантов

Аркадный симулятор Death From Above дает возможность игроку почувствовать себя украинским военные оператором ударного коптера, который сражается с российскими оккупантами, подбивает танки и живую силу врага, возвращает похищенные захватчиками стиралки и прочее оборудование, восстанавливает важные линии связи.

Death From Above is an arcade-style drone simulator game set during the Russian invasion of Ukraine.



Support the game on Kickstarter now! https://t.co/8PWVnq8o0K



Made together with Ukranian developers, artists, organizations & charities pic.twitter.com/5q3TYDcWfe