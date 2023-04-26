Украинский рэпер записал песню со скандальным блогером. Вот что из этого вышло

"Когда Саша понял, что ему заходит стиль, в котором я создаю песни, то возникла идея о дуэтном треке. А почему бы нет? Должен признаться, что это наверное самая быстрая в моей истории реализация творческого замысла, потому что бит для этого трека мы написали за три часа, а текст за один вечер. Но мне кажется, что получилось очень чувственно и душевно", - комментирует Назар.

"Мне нравится это сотрудничество тем, что Саша не похож на других артистов. С ним очень легко работать, потому что нет такого: "А давай я больший кусок спою! А давай так, а что тут?". У него более развито простое чувство музыки. В остальном он полностью доверял и полагался на мой опыт", - добавляет рэпер.

ХАС и Волошин записали общий трек (фото: пресс-служба артиста)

Добавим, что у Волошина есть проблемы со здоровьем, которые "также влияют на его психоэмоциональное состояние".

Свою депрессию он вылил в текст припева, исполняемого в данной композиции.

"Сонце там за вікном, знову манить теплом, ніби каже "все добре тепер". Радість тут на лиці, але там на душі наче злива по серцю реве". Это и есть мое состояние за последние два месяца. У ХАСа более глубокий смысл, о любви", - говорит блогер.

Заметим, что этого трека могло не быть. За неделю до премьеры, когда артисты начали "раскачивать" отрывок сингла в соцсетях, подписчики ХАС не поняли его выбор артиста для дуэта.

В сторону Волошина пошла волна хейта, на что блогер обиделся, поскольку Назар прислушался к подписчикам и отменил премьеру.

Но впоследствии исполнители нашли общий язык и все же решили выпустить трек и видео на усмотрение слушателей.